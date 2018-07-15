Во время Грушинского фестиваля на поляне установят баки для раздельного сбора мусора 

Пластиковые бутылки пойдут на переработку
Бороться с мусором на поляне Грушинского фестиваля в 2018 году будут волонтеры и экологическая служба. Добровольцы планируют дежурить у баков и помогать посетителям сортировать отходы.
— В 2018 году на Грушинском появятся контейнеры для раздельной утилизации мусора. Организаторы выделят баки под стекло и металл, пластик, а также сетки под ПЭТ, — сообщили на официальном сайте фестиваля.
Кроме того, команда добровольцев будет раздавать гостям поляны мешки для самостоятельной уборки территории. Организаторы обещают обеспечить волонтеров горячим питанием и спальными местами.
Все отходы будут вывозить на специальных автомобилях на досортировку. Мешки и пакеты сразу пойдут на переработку. Жестяные и алюминиевые банки спрессуют и отправят на металлургические заводы. Стекло уедет в Тольятти, а также в Ульяновскую и Московскую области, где из него изготовят новые бутылки и стройматериалы.
В 2018 году в Самарской области отметят 50-летний юбилей Грушинского фестиваля. Мероприятие пришлось сдвинуть из-за проведения игр чемпионата мира по футболу. Музыкальный праздник состоится с 9 по 12 августа.
Все любители авторской песни смогут добраться до поляны на электропоезде. Согласно подсчетам Бориса Кейльмана, в 2018 году организаторы ждут 3,5-миллионного посетителя.
В этом году «Груша» пройдет под эгидой трезвости. Всем нарушителям порядка предстоит серьезный разговор с представителями закона. Каждый день на территории будут работать около 200 сотрудников МВД.