Во время Грушинского фестиваля на поляне установят баки для раздельного сбора мусора

Пластиковые бутылки пойдут на переработку

Бороться с мусором на поляне Грушинского фестиваля в 2018 году будут волонтеры и экологическая служба. Добровольцы планируют дежурить у баков и помогать посетителям сортировать отходы.

— В 2018 году на Грушинском появятся контейнеры для раздельной утилизации мусора. Организаторы выделят баки под стекло и металл, пластик, а также сетки под ПЭТ, — сообщили на официальном сайте фестиваля.

Кроме того, команда добровольцев будет раздавать гостям поляны мешки для самостоятельной уборки территории. Организаторы обещают обеспечить волонтеров горячим питанием и спальными местами.

Все отходы будут вывозить на специальных автомобилях на досортировку. Мешки и пакеты сразу пойдут на переработку. Жестяные и алюминиевые банки спрессуют и отправят на металлургические заводы. Стекло уедет в Тольятти , а также в Ульяновскую и Московскую области, где из него изготовят новые бутылки и стройматериалы.

В 2018 году в Самарской области отметят 50-летний юбилей Грушинского фестиваля. Мероприятие пришлось сдвинуть из-за проведения игр чемпионата мира по футболу. Музыкальный праздник состоится с 9 по 12 августа.

Все любители авторской песни смогут добраться до поляны на электропоезде. Согласно подсчетам Бориса Кейльмана, в 2018 году организаторы ждут 3,5-миллионного посетителя.