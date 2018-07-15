Дай верный прогноз на финал ЧМ по футболу и получи фрибет

«Чемпионат» совместно с «Фонбет» дарит по 500 рублей каждому, кто угадает один из исходов финального матча чемпионата мира — 2018 Франция Хорватия , который состоится сегодня и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Россией и Хорваты три раза подряд играли по 120 минут, французы прошли всех соперников в основное время. В каждом матче плей-офф мяч в воротах Субашича оказывался после розыгрыша стандартного положения, «трёхцветные» забивали в битвах на вылет после угловых, штрафных и пенальти. «Шашечные» демонстрируют невероятную волю к победе, подопечные Златко Далича отыгрывались по ходу поединков с Данией Англией . Встречу обслужит аргентинец Нестор Питана, уже работавший с сегодняшними финалистами на более ранних стадиях.

Для участия необходимо оставить комментарий здесь с вашим прогнозом только по одному из исходов. В случае публикации комментария на несколько исходов активным будет считаться исключительно первый. Выбор следующий: — Результат в основное время — Автор первого забитого мяча — Точный счёт — Какой игрок получит жёлтую карточку — Количество добавленных минут ко второму тайму

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