20 интересных фактов об Оптиной пустыни

Оптина пустынь — один из главных духовных центров русского православия, наряду с Дивеевым монастырем и Троицко-Сергиевой лаврой. Здесь бывает до 100 000 паломников в год, люди приезжают не только из России , но и из стран ближнего зарубежья.

1. Существует несколько версий даты и обстоятельств основания монастыря. По одному из них, монастырь был основан в конце XIV века раскаявшимся разбойником Оптой (Оптией), который в иночестве принял имя Макарий. По другому, монастырь основал князь Владимир Храбрый. А название «Оптина» произошло от того, что обитель долгое время была общей для монахов и монахинь.

2. Царь Михаил Федорович пожаловал Оптиной пустыни мельницу и землю под огороды приблизительно в 1630-х годах.

3. Строительство главного храма монастыря, Введенского собора, было начато в 1689 году. Этот храм стал первой каменной постройкой на территории Оптиной пустыни.

4. Оптина пустынь была упразднена указом Синода в 1724 году как «малобратный монастыр», но в 1726 году ее восстановили по указу Екатерины I.

5. Сегодня Оптина пустынь — процветающий монастырь. Но были годы, когда пустынь была почти заброшена. Например, в 1773 году в монастыре жило всего 2 монаха, оба — глубокие старики.

6. К 1821 году Оптина пустынь превратилась из полузабытого монастыря в один из духовных центров России. Увеличился штат насельников, были возведены новые храмы и колокольни, был организован скит.

7. Оптинский старец иеромонах Геннадий считается духовником императора Александра I, который настаивал, чтобы старец вел себя с ним не как с монархом, а как «с кающимся христианином».

8. Многие известные личности бывали в Оптиной пустыни. Обитель посещали Жуковский , Тютчев, Аксаков, Гоголь, Достоевский; здесь гостили Чайковский, Чижевский и Соловьев.

9. Ф. М. Достоевский жил в скиту Оптиной пустыни в 1878 году, стараясь справиться с горем после кончины младшего сына Алёши. Там он познакомился со старцем Амвросием, который в последствие стал прототипом старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы».

10. Константин Леонтьев , русский дипломат и философ, в 1891 году в Предтечевом скиту Оптиной пустыни принял тайный постриг с именем Климент.

11. Лев Толстой посещал Оптину пустынь 6 раз, а один — даже пришел в обитель пешком из Ясной Поляны. На смертном одре писатель послал в Оптино телеграмму, и игумен монастыря старец Варсонофий поехал к станции Астапово, чтобы дать Толстому возможность примириться с Церковью. Старца не пустили к писателю, как и многих других.

12. 23 января 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта, а спустя 21 год на территории монастыря расположили концентрационный лагерь, где после раздела Польши разместили около 5000 польских офицеров.

13. Поэтесса Надежда Павлович сыграла большую роль в судьбе Оптиной пустыни. В 1928 году она вывезла архивы монастыря в Государственную библиотеку им. Ленина, а в 1974 году добилась того, чтобы бывшей обители присвоили статус охраняемого государством объекта.

14. В 1928 году Оптину пустынь, где все еще проживали старцы, посетили будущий маршал Г. К. Жуков и Г. М. Маленков, впоследствии председатель Совета министров СССР.

15. Монастырь вернули Русской Православной церкви только в 1987 году. Меньше чем через год в Оптиной Пустыни возобновились богослужения.

16. В 1993 году на Пасху в Оптиной пустыни случилась страшная трагедия — было совершено убийство трех монахов. Сегодня нах их могилами возведена часовня в честь Воскресения Христова.

17. В 1996 году 13 оптинских старцев были причислены к лику местночтимых святых Оптиной пустыни. Вместе с преподобных Амвросием Оптинским они составили Собор преподобных Оптинских старцев. В 2000 году Оптинские старцы были прославлены для общецерковного почитания, празднование в их честь проводится 11 (24) октября.

18. На территории Оптиной пустыни располагаются 11 храмов. 8 из них — действующие, остальные восстанавливаются. В течение дня Введенский, Казанский, Владимирский и Преображенский храмы монастыря открыты, их может посетить любой желающий.

19. До Оптиной пустыни можно добраться за 4-5 часов. От станции метро Теплый стан до города Козельска ежедневно ходят маршрутные такси. От автостанции до обители примерно 3 километра, их можно пройти пешком или проехать на маршрутке.

20. На территории Оптиной пустыни располагаются три святых источника: святой источник Серафима Саровского, Амвросиевский колодец и святой источник Пафнутия Боровского.