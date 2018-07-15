Сумасшествие в Сокольниках: трагедия, которая привела к появлению в СССР отечественной жвачки

Для школьников в СССР первая половина 1970-х прошла фактически под знаком жвачки. Очевидно, что использовался импортный продукт, поскольку в Союзе ее к тому времени еще не производили. Жевательная резинка оказалась очень популярной, ею обменивались, а особенно впечатляли редкие цветные вкладыши.

Конечно, открыто никто не одобрял увлечения жвачкой, и тех, кто слишком усердствовал в ее потреблении, могли вызывать к директору. Кроме того, в СССР даже распространяли миф о том, что если часто есть жвачку, в желудке может возникнуть дырка. Вскоре же власти Союза столкнулись с необходимостью наладить в стране выпуск собственных жвачек, и посодействовали этому трагические события.

Весной 1975 канадская хоккейная команда «Бэрри Кап» прибыла в Союз, чтобы принять участие в нескольких дружеских матчах. Одним из спонсоров визита выступила компания Wrigley, являвшаяся крупнейшим в мире производителем жевательной резинки. Условия предполагали вручение гостям из Канады коробки со жвачкой весом 15 кг, и все это требовалось бесплатно раздать уже в СССР как рекламу.

Третья игра проходила в Сокольниках, за чем наблюдали 4 тысячи гостей. Преимущественно это были школьники, услышавшие о том, что иностранцы бесплатно раздают их любимое угощение. По окончании игры канадцы стали бросать жвачку прямо из автобуса. Падало лакомство на землю, и болельщики решили за ними спуститься посредством лестницы, однако проход оказался закрыт. Когда толпа повалила, тех кто шел впереди, пытались поторопить, но идти им было некуда. Возникла сильная давка, в результате которой скончался 21 человек, притом 13 из покойных являлись детьми.

За халатность глава местного дворца спорта и, кроме того, начальник РУВД получили сроки, хотя в СМИ о случившемся умалчивали. Это вынудило правительство обеспокоиться вопросом помешательства на импортном продукте и наладить производство собственного. Впервые жвачку в СССР выпустили в 1976 году на производственных мощностях размещенного в Ереване завода. Позднее требуемое оборудование появилось также и на ростовской макаронной фабрике. Сперва имелось лишь два вкуса, а в 1980-е их стало пять.

Лишь в апреле 2013 на стадионе «Сокольники» появилась мемориальная табличка, посвященная памяти жертв трагических событий, приведших к появлению отечественной жевательной резинки.