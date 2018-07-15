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«Спартак» разгромил «Пролетер»
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«Спартак» разгромил «Пролетер» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии разгромил сербский клуб «Пролетер» со счетом 3:0. Голы забили Фернанду, Самюэль Жиго и Александр Ташаев.
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