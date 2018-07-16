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В ЮВО состоится масштабное совместное учение мотострелков, авиации и флота
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В ЮВО состоится масштабное совместное учение мотострелков, авиации и флота 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Будут отработаны вопросы управления группировкой войск при тесном взаимодействие общевойсковых подразделений, авиации и флота на совмещенном командном пункте.
С 16 июля в Южном военном округе (ЮВО) стартует масштабное учение с авиационными соединениями и воинскими частями армии Военно — воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) под руководством командующего генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.
В ходе учения будут решаться задачи межвидового взаимодействия авиации 4-й армии ВВС и ПВО с подразделениями Каспийской флотилии и общевойсковой армии ЮВО. При этом органы управления родов войск будут действовать в едином разведывательно-информационном поле.
Будут отработаны вопросы управления группировкой войск при тесном взаимодействие мотострелков пехоты, авиации и флота на совмещенном командном пункте. В числе таких задач — поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции с практическим нанесением авиационных ударов по морским целям условного противника на морском полигоне в акватории Каспийского моря.
Всего в учении будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, а также примут участие бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей с применением самолетов Су-30СМ, Су-27СМ3, Су-34, Су-24М и Су-25СМ, вертолетные эскадрильи в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных –— Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.
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