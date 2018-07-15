Крымские звездочеты показали северянам ночное небо

Многие думают, будто в Крыму можно только купаться, загорать и ездить на экскурсии. Всё так, но есть еще одна изюминка — ночное небо полуострова. Если созерцать звезды правильно, да еще и через окуляр телескопа, ваше представление о мироздании пополнится удивительными знаниями и яркими впечатлениями.

Почему астроном не смотрит в телескоп

В поселке Научный, что на западе Бахчисарайского района, расположилась Крымская астрофизическая обсерватория РАН . Мы ехали туда без особой надежды на звезды: с самого утра было ненастно, набежали тучи, то и дело моросил дождь. Но чем выше поднимался наш автобус в горы, тем ближе и чище становилось небо.

Вот уже и солнце проклюнулось сквозь серую пелену, наш гид Игорь Костин объявил остановку, установил на каменистой площадке небольшой телескоп и предложил понаблюдать за небесным светилом. Точнее — за его отражением, ведь смотреть прямо на солнце опасно для зрения. В том, что на нем есть пятна, мы убедились, разглядывая отражение на импровизированном экране.

— Астрономы давно уже не полагаются на остроту глаз, — заметил Игорь Николаевич. — Все исследования ведутся с помощью специальной аппаратуры, делаются снимки, которые тут же преобразовывают в спектры. Вся полученная из космоса информация переносится в компьютеры, где тщательно анализируется. А по ночам мы с вами видим небесные тела разных цветов от красных до бело-голубых…

К ночи тучи окончательно рассеялись, желтый диск Луны прожег последнее облачко, и воссияли под куполом мира звезды.

Организаторы экскурсии обещали показать их всем желающим через хороший телескоп. Кстати, техническое оснащение обсерватории интересовало нас не меньше Сириуса или лунных кратеров. Нам рассказали, что некоторые телескопы представляют собой не только научную, но и историческую ценность. Раньше, еще до Великой Отечественной войны, обсерватория располагалась в Симеизе, но когда на СССР напали фашисты, они ее разграбили. Многое из аппаратуры вывезли, а что-то просто испортили. В 1945-м после Победы в Крыму решили построить обсерваторию на новом месте. После тщательных поисков места определили, что именно на этом горном участке под Бахчисараем наиболее благоприятный астроклимат. Возвели башни для больших телескопов, несколько лабораторий, построили поселок…

Тем, кто решится провести такое романтическое путешествие к звездам, необходимо хорошенько выспаться, чтобы ночное восприятие было более острым, незамутненным. Оденьте удобные кроссовки, и что-нибудь потеплее. Ночью в крымских горах довольно прохладно

Мы обратили внимание, что на территории все фонари имеют одну особенность — они светят только вниз, а вблизи телескопов осветительных приборов нет вовсе. Как оказалось, это необходимо, чтобы избежать засветки при изучении неба через высокочувствительную оптику.

Здесь тоже видна Полярная звезда

Один из наиболее интересных объектов — большой зеркальный телескоп имени академика Шайна, построен в далекие 60-е годы. Младший научный сотрудник, настоящий звездочет Юрий Стельмах рассказал, что в те годы по размерам он занимал третье место в мире. Сегодня есть приборы значительно крупнее, и теперь в мировом рейтинге крымский находится на 30-х, а то и 40-х позициях. А Григорий Шайн, в честь которого назван гигант, был первым директором обсерватории и автором проекта. К сожалению, он не дожил до запуска телескопа. Сферическая часть его поворачивается на 360 градусов, а вверху в момент наблюдения открывается купол, накрывающий прибор в остальное время. И тогда окуляр направляется на исследуемую звезду, а вся информация выводится на мониторе.

Ученые подсчитали, что ежедневно на Землю оседает 400 тонн космической пыли. А значит, наша планета с каждым днем становится тяжелее. Хорошо это или плохо никто не знает