Снежное фотопутешествие с самому красивому объекту Алма-Аты

Что самое красивое и интересное в Алма-Ате? Правильно, горы. Поэтому, оказавшись в крупнейшем городе Казахстана , я решил непременно съездить туда. В первую очередь, конечно же, в горнолыжный курорт Чимбулак. Но об этот как-нибудь в другой раз. Сейчас я расскажу о нашей поучительной поездке к Большому Алматинскому озеру.

Большое Алматинское озеро, сокращенно БАО, высокогорный водоем, расположенный в примерно 15 километрах южнее Алма-Аты у самой границы с Киргизией , на высоте 2500 метров. Со всех сторон озеро окружают пики гор, что делает его необычайно живописным.

Добираться до озера, мы решили самым простым (как нам тогда казалось) способом — на такси. Заказать, правда, его получилось не сразу, несколько машин отказывались от заказа, но всё же, спустя минут 15−20 одна из машина приехала.

Таксист оказался весьма колоритным. Его внешний вид, манеры поведение, стиль общения, любое из этого уже могло повергнуть в шок человека с тонкой душевной организацией. Но он нам понравился, всю дорогу хохмил, пошлил и рассказывал всякое.

Дорога по плану должна была занять минут 40−50. По пути к озеру есть экопост, на котором берут оплату с каждого человека, но точную сумму, к сожалению, не знаю, так как мы немного сжульничали и сказали, что у нас заказ столик в одном из кафе, и передали символическую сумму постовому.

Виды замечательные, горы, снег, ели. И дорога сухая и расчищенная, красота…

Правда, поднимаясь все выше, дорога становилась уже не такой чистой.

Местами подтаявшая, местами покрытая коркой льда, но ещё вполне приемлемая. А это, кстати, было всего лишь начало марта.

И вот на развилке, где-то рядом с этим зданием, встречается нам гражданин на автомобиле Mitsubishi Delica, и говорит, что вы на своей машине, наверх не заедете. Дороги там нет или в снегу застрянете, или в горку не подымитесь. И предлагает свои услуги по доставке наверх за 5000 тенге (15 $). На что таксист нам и говорит, да не слушайте вы его, всё там нормально, не боитесь, пацаны, доставлю я вас вверх, если обещал.

Ну, мы то, естественно таксисту поверили, отшили данного гражданина на Делике и двинули дальше.

А через метров триста забуксовали на подъёме. Но таксист не растерялся, сдал назад и с разгона проскочил злополучное место, и, проехав ещё метров 30, снова принялся яростно шлифовать шинами укатанный снег. Кстати, как видите, мы в подобной ситуации оказались не одиноки, кроме нас тут застряли ещё машины четыре.

Таксист, с досадой признал, что дальше мы проехать на его машине не сможем.

И вот, любуясь красотой гор, мы начинаем размышлять, что же нам делать дальше. Смирится с судьбой вернуться домой и провести выходной на диване с пивом и шашлыком. Или же попробовать добраться до озера, тут всего-то километров 8 осталось, ну и полкилометра вверх. И вот, в момент душевных терзаний, подъезжает к нам этот гражданин на Делике

— Ну что, я же говорил, что не проедите, а вы не верили, вот никто не верит, а потом застревают. Ну что, поедите?

Признаться, в этот момент я уже подумал, что он сейчас поднимет цену, однако цена осталось прежней. Для приличия немного поторговавшись, мы всё же согласились с его ценой. В конце концов 5000 тенге на троих не так уж много.

Дорога стала извилистее и круче. Теперь уже стало очевидно, что заехать на такси наверх мы не смогли бы даже теоретические. Наш новый водитель оказался весьма интересными собеседником. Он постоянно рассказывал нам, что водители вокруг, сущие идиоты, понапокупают внедорожников, а ездить на них не умеют, и постоянно застревают, и вообще, не знают как правильно вести себя на горной дороге, особенно зимой.

Дороги тут узкие, две полосы, а зимой становятся ещё уже, фактически превращаясь в одну. Поэтому для того чтобы двум машинам разъехаться, одной приходиться съезжать на обочину с не укатанным снегом, где они часто и застревают

И действительно, на одном из подъемов, вон за этим поворотом выскочил нам навстречу Мерседес. По-хорошему, он должен был нас пропустить, съехав на обочину, потому как мы шли на подъём. Но сделать он это не захотел, наверное, забоялся, что застрянет. Наш водитель, выругавшись, сказал.

— Я же говорил, что ездить они не умеют, — и, вздыхая, начал сдавать назад.

Должен заметить, меня чрезвычайно удивила проходимость Делики. Она со стремительностью тепловоза прорывалась сквозь снег, с легкостью выбираясь из, казалось бы, невозможных ситуаций. Не ожидал я такой проходимости от этой машинки. Хотя, я думаю, в этом была ещё и большая заслуга водителя

Через несколько минут, мы снова воочию убедились в обоснованности претензий нашего водителя. Вон тот белый Черокки, съехал с колеи и основательно застрял в снегу, заблокировав дорогу в обе стороны, и собрал за собой внушительную пробку на несколько десятков машин. То что застрял он основательно и надолго, стало понятно после того как вытолкнуть его не смогли даже всемером.

В следствии постоянных манёвров и съездов с колеи, села на днище даже наша «Делика». Но наш водитель не растерялся, он выхватил лопату, и с легкостью экскаватора разгрёб пол кубометра снега. Кстати, вот там, у водительской двери, снега примерно по пояс.

В то время, пока мы занимались откапыванием нашего болида, произошло довольно странное событие. Подъехал автомобиль с женихом и невестой внутри. Поинтересовались, что происходит и как вообще можно подняться наверх. Им сообщили, что пока тут пробка и, похоже, она надолго, да и вообще проехать на машине наверх, будет затруднительно, если не сказать, что невозможно. На что невеста сообщила, что у них, наверху у озера, запланирована фотосессия, и она непременно состоится, даже если ей придётся идти пешком.

После чего, прямо в свадебном платье и с шариками пошла наверх (в сопровождении жениха и фотографа, разумеется). А до озера, между прочим, 5 км по заснеженной дороге. Аж страшно стало от её целеустремлённости.

К этому времени Черокки уже удалось вызволить и снежного плена, но череда внедорожников скопившихся снизу и сверху была столь большой, что разъехаться мы пытались ещё приблизительно пол часа.

Виды, конечно тут потрясающие, сплошной восторг.

Удивительно, но по пути, нам не редко попадались пешеходы идущие наверх. Топать 5−6 километров по такому снегу вверх, удел сильных.

Где-то километра через полтора;мы снова встретили свадебную процессию. Остановились, водитель предложил подбросить их до озера (за плату, разумеется), так как идти им оставалось ещё 3,5 километра. Они предсказуемо согласились. И запихнув в машину шарики, мы продолжаем наш путь. Разговорились, оказалось свадьба у них только через неделю, а сегодня просто фотосессия. С невестой была ещё её сестра-школьница, которая рассказала, что хочет стать IT-шником, но родители настаивают на карьере врача.

И так, не спеша, мы доехали до ещё одного не совсем адекватного персонажа

-Не, ну это вообще ***… Извините, конечно, невеста.

Это шедеврально.

И вот когда мы уже почти приблизились к озеру

Замечаем здоровенное облако, которое довольно быстро поднимается гору.

И уже спустя минуты 4, когда до озера остаётся всего пару сотен метров, облако нас накрывает. Она настолько плотное, что видимость составляет не более 5−10 метров. Ехать в такой обстановке, откровенно страшно.

— А что если встречная?

— Ну тут уж у кого лоб крепче, — отвечает водитель.

К счастью, крепостью лбов мериться не пришлось, и мы благополучно пребываем на смотровую площадку у озера.

Правда посмотреть у нас ничего не получилось. Плотная пелена заслонило от нас всё, и озеро, и окружающие его великолепные, по 4000 метров высотой, горные пики. Приходиться верить хештегу на слово.

И утешать себя чтением таблички. 2511 метров над уровнем моря, как-никак.

Будущие молодожены, начинают понимать, что их фотосессия всё-таки сорвалась. Мы тоже понимаем, что увидеть озеро нам тоже не судьба, туман неизвестно когда рассеется. Поэтому с горестью в сердце принимаем решение ехать назад.

Подъезжаем к месту где застряла Делика из видеоролика.

К этому времени её уже успели частично откопать

Поэтому, пока окончательно разберутся с затором, у нас есть время немного поселфиться:)

Но и конечно же пофотографировать всё это горное великолепие окружающее нас.

Спустя минут 20 затор рассосался, и мы продолжили спуск, предупреждая все встречные машины, о бесперспективности дальнейшего подъёма без лопаты. Не смотря на то, что убедить конечную цель нашей поездки у нас так не получилось, сама поездка оставила очень яркие впечатления. Когда ещё выталкивая забуксовавшую машину, провалишься по пояс в снег.

Также хотелось бы порекомендовать нашего водителя. Приятный в общении человек. Он проводит экскурсии по многим достопримечательностям вокруг Алма-Аты.