Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Царские дни посетил святые места, связанные с памятью алапаевских мучеников

«Мы верим в дальнейшее возрождение народа нашего, церкви нашей, в укрепление духовной жизни людей, без которых не может быть полноты человеческой жизни и не может быть по-настоящему никакого человеческого счастья. И с этой надеждой мы будем с удвоенными силами служить той цели, которая стоит сегодня перед нашей Церковью. Ибо мы — наследники святых новомученников и исповедников Церкви Русской. Они со своей Голгофы вручили нам этот духовный мандат — заботиться о народе нашем, о его спасении, о его духовной жизни», — сказал Святейший Патриарх, обращаясь ко всем собравшимся сегодня на алапаевской земле.

Напольная школа в Алапаевске — место, куда в конце мая 1918 года были привезены члены Дома Романовых — великий князь Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Федоровна, а также князья императорской крови и их приближенные. Отсюда они были вывезены в ночь на 18 июля и сброшены живыми в глубокую шахту.

Здание школы, построенное в 1915 году, до наших дней сохранило свой первозданный вид и внутреннюю планировку помещений. После проведения реконструкции здесь разместился филиал Свердловского областного краеведческого музея. В экспозиции Напольной школы в городе Алапаевске представлены как личные вещи членов императорской семьи, так и артефакты, связанные с той эпохой и характеризующие ее. Так, в числе экспонатов — маленькая бумажная икона, принадлежавшая потомку Дома Романовых Теймуразу Багратион-Мухранскому. Также посетители могут познакомиться, например, с родословной Дома Романовых и многочисленными фотоматериалами. Святейший Патриарх Кирилл сегодня также посетил Соборную Площадь Алапаевска, где год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин открыли памятник великой княгине Елизавете Федоровне Романовой . По словам главы региона, скульптурная композиция увековечила православный подвиг великой княгини и ее жизнь, наполненную добрыми делами.

Еще одним местом, которое посетил сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, стал Свято-Троицкий Кафедральный собор и склеп, в котором находились останки святых мучеников после поднятия из шахты. Отметим, это один из стариннейших храмов Екатеринбургской епархии, построенный в 1702 году. Святейший Патриарх также совершил чин малого освещения храма во имя преподомученницы Великой княгини Елизаветы Федоровны, построенный на территории женского Свято-Елизаветинкого монастыря. Визит же на алапаевскую землю Предстоятель Русской Православной церкви, напомним, начал с совершения великого освещения храма в честь Федоровской иконы Божией Матери на территории мужского монастыря.