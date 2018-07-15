Тест RT о древних языках 

15 июля 1799 года недалеко от египетского города Рашида, в то время носившего имя Розетт, при строительстве форта была случайно обнаружена каменная плита, покрытая древними письменами. Находка вошла в историю археологии как Розеттский камень и послужила ключом к пониманию письменности Древнего Египта. В мире и сейчас немало мёртвых языков, остающихся загадкой для лингвистов, а есть и те, на которых, несмотря на их древность, по-прежнему говорят. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о языках предков.