Установлена причина «пьяного» поведения кенгуру

Ученые объяснили почему на видеозаписи кенгуру вели себя словно пьяные. По сообщению «Live Science», причина довольно печальная: сумчатые животные отравились травой фаларис, которая очень вредна для этого вида животных.

Фаларис плохо сказывается на равновесии кенгуру, овцы и крупного рогатого скота. Отравление травой у кенгуру выражается в виде неспособности прыгать и ориентироваться в окружающей среде.

К сожалению, 2018 стал годом большого числа отравлений сумчатых, это обусловлено распространением токсичной травы.

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