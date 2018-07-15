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Установлена причина «пьяного» поведения кенгуру
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Установлена причина «пьяного» поведения кенгуру 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые объяснили почему на видеозаписи кенгуру вели себя словно пьяные. По сообщению «Live Science», причина довольно печальная: сумчатые животные отравились травой фаларис, которая очень вредна для этого вида животных.
Фаларис плохо сказывается на равновесии кенгуру, овцы и крупного рогатого скота. Отравление травой у кенгуру выражается в виде неспособности прыгать и ориентироваться в окружающей среде.
К сожалению, 2018 стал годом большого числа отравлений сумчатых, это обусловлено распространением токсичной травы.
Фото: https://pixabay.com/ru/
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