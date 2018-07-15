«Сомнительный комсостав»: как «чистили» Красную Армию от царских офицеров

По более чем трем тысячам групповых дел, возбужденных в конце 20-х — начале 30-х годов в отношении бывших царских офицеров, в Москве Ленинграде и на Украине было арестовано и осуждено более 10 тысяч человек.

С чего все началось

Согласно исследованию историка отечественных спецслужб А. А. Здановича, дело «Весна», находившее под личным контролем И. В. Сталина, началось с оперативных разработок ОГПУ на Украине. В 1928 году чекисты получили сведения о готовящемся там восстании, в организации которого активную роль играла Польша (согласно агентурным данным, англичанами для этих целей была передана правительству Пилсудского крупная сумма в фунтах стерлингов).

Исходя из плана восстания, ставшего известным ОГПУ, начать мятеж должны были перешедшие советскую границу петлюровцы, а потом к ним присоединялись части РККА, в которых предварительно провели соответствующую антибольшевистскую агитационную работу. Засланный в Польшу под видом представителя украинской повстанческой организации агент ОГПУ (бывший белый офицер) встретился с доверенным лицом Пилсудского и тот проинструктировал «повстанца» о методах шпионажа и организации восстания. Кроме того, в распоряжение несуществующей повстанческой организации поляки передали партии взрывчатки и оружия.

Таким образом намерения поляков провести мятеж на Украине нашли свое подтверждение.

Офицеры-двурушники

Со складов одного из стрелковых полков базировавшейся на Украине 7-й территориальной дивизии похитили свыше 300 винтовок и пулеметы (впоследствии на территории дислокации дивизии чекисты изъяли у территориальных армейцев и из родственников свыше полутора тысяч единиц оружия).

Вместе с тем в Москву стали поступать доклады о двурушничестве ряда сексотов украинского ОГПУ из числа бывших белых офицеров, которые подозревались в сотрудничестве с польскими спецслужбами. По делу «Весна» (другое его название «Штаб повстанческих войск левобережья») вначале было арестовано 17 таких секретных сотрудников, поставляющих в ОГПУ лживую информацию. Все они, по докладам чекистов, имели связи в комсоставе РККА.

Арестованные дали показания о том, что преподаватели и военруки ряда украинских военных и гражданских высших учебных заведений входят в контрреволюционную организацию. Об этом немедленно было доложено начальнику ОГПУ Вячеславу Менжинскому и его заместителю Генриху Ягоде. Менжинский, в свою очередь, сообщил в докладной записке Сталину, что украинские контрреволюционеры имеют связи в командном составе РККА в Москве и Ленинграде.

Массовые аресты и кадровые перестановки

В начале октября 1930 года В. Менжинский дал указание произвести массовые аресты подозреваемых по делу «Весна». Из рядов РККА должен был изыматься «сомнительный комсостав» из числа бывших белых офицеров. Сталина лично информировали о результатах допросов арестованных, если те указывали на свои связи с комсоставом частей РККА, расположенных в Москве и Ленинграде.

Украинскую подпольную организацию вскоре в ОГПУ стали называть всесоюзной военно-офицерской контрреволюционной организацией с центром в Москве. Одним из ее руководителей был назван бывший царский генерал Андрей Снесарев , некогда начальник Академии Генштаба РККА (сам Андрей Евгеньевич свою причастность к этой организации так и не признал). Сталин впоследствии лично заменит ему расстрел на 10 лет лагерей.

Одновременно с арестами и допросами подозреваемых по делу «Весны» проводились кадровые перестановки в ОГПУ, объясняемые необходимостью избавления от сотрудников, проводивших «неправильную» линию работы. Сообщалось даже о перегибах, допущенных сотрудниками ОГПУ в производстве следствия по делу «Весна».

Двое арестованных по делу «Весна» преподавателей Военной академии и офицер Генштаба РККА дали показания на Михаила Тухачевского, обвинив его в бонапартизме. В октябре 1930 года Сталин и несколько членов Политбюро присутствовали на очных ставках, устроенных маршалу с арестованными, затем были опрошены трое видных военных деятеля РККА — Гамарник, Якир и Дубовой. Последние усомнились во вредительской деятельности, приписываемой Тухачевскому. Арест красного маршала был отложен.

Что получили фигуранты дела «Весна»

Как пишет А. А. Зданович, сотни бывших царских офицеров, арестованных и осужденных по делу «Весна», были расстреляны. Многие отсидели в лагерях только несколько лет, и вышли на свободу, будучи реабилитированными, часть из них даже продолжила службу в Красной Армии на высоких командных должностях.