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«Расстреляли прямо посреди улицы»: в коттеджном поселке под Екатеринбургом зверски убили кота
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«Расстреляли прямо посреди улицы»: в коттеджном поселке под Екатеринбургом зверски убили кота 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В коттеджном поселке «Георгиевские дачи», что рядом с Истоком, зверски убили кота. Как рассказал E1.RU хозяин животного Сергей, в кота стреляли прямо на улице среди бела дня.
— Это произошло вчера днем, — говорит Сергей. — Я нашел кота на улице вечером. Я сам врач по профессии, увидел, что в теле два входных отверстия, два выходных, и еще три маленьких. То есть, это либо пистолет пневматический, либо мелкокалиберное ружье. Я вызвал полицию, уже через двадцать минут приехал участковый. Он сказал, что нужно провести экспертизу, чтобы достали пулю, и уже по ней можно будет найти винтовку.
Вскрытие тела проведут во вторник. Хозяин кота отметил, что живет в закрытом поселке, в нем много детей, и сейчас все немного напуганы случившимся.
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