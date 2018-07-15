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Жителей Магнитогорска шокировало происходившее на Дне города
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Жителей Магнитогорска шокировало происходившее на Дне города 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жителей Магнитогорска шокировало празднование Дня города и Дня металлурга.
Празднества прошли в субботу, 14 июля. По данным администрации города, в них приняло участие около 50 тысяч человек. Вечером на площади возле Арены «Металлург» прошёл концерт с участием групп Ottawan и «Рефлекс», затем состоялось традиционное зажжение «Золотых костров» в память о первостроителях Магнитки и праздничный салют.
Однако многие горожане были шокированы обилием пьяных, и бескультурным поведением земляков.
«Раньше было интереснее, а сейчас пьянка — люди жрут, как в последний раз» — «Праздник отстой, одни пьяные морды. А салют хороший» — «На площади пройти не возможно все в бутылках и прочем мусоре. Не говоря уже про туалеты» — «Подхожу с вопросом к патрулю, куда можно сходить в туалет, на что мне дали ответ: „Туалеты с огромной очередью, вот кусты, там не видно“. Обидно до слез за родной город» — «На салюты и звёзд денег не жалко. А туалет и мусорку поставить — это да, проблема, обеднеют» — «В кустиках насмотрелись на сношения молодежи, как будто уже негде делать это?» — написали подписчики сообщества «Подслушано Магнитогорск» «ВКонтакте».
Судя по фото, толпа оставила после себя огромное количество мусора, убирать который коммунальным службам города пришлось всю ночь.
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