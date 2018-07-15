Переименование улиц должно быть согласованно с горожанами 

В канун столетия расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион выступил за переименование улиц, названных в честь большевиков.
Как объяснил свою позицию Илларион — «страна борется с терроризмом, хотя внутри нее есть улицы, названные в честь цареубийц, пришедшие к власти в 1917 году».
И в этом вопросе нет единого мнения. Одни считают, что пора ставить памятники царю Николаю II и заменить наименования улиц, названных в честь большевиков, на героев царской России и жертв Октябрьской революции. Другие считают, что Октябрьская революция и все, что она дала, являются неотъемлемой частью истории России со своими героями.
«Вечерняя Москва» разбиралась в этом вопросе.
— В период царской России и Советского Союза на долю нашего народа выпало немало испытаний, — рассказал историк Даниил Давыдов. — Одним из переломных моментов, безусловно, стало свержение царя Николая II и приход к власти большевиков. Среди них были неоднозначные личности, а есть те, кто добивался справедливости и радел за народ. Но не стоит забывать о сломленных судьбах и оборвавшихся жизнях во время Октябрьской революции, и церковь стала одной из этих жертв. Однако переименование улиц не станет данью памяти жертвам большевиков, если сами люди будут против переименования.
По словам Давыдова, у людей есть мнение, которое сопряжено с индивидуальными взглядами на историю.
— Сейчас ведется ожесточенная борьба за историческую справедливость. Дело это благое, если при этом речь идет о восстановлении разрушенных памятников архитектуры или исторических названий улиц, которые были переименованы после Октябрьской революции. Но историческая справедливость не должна затрагивать ценностей и убеждений самих жителей, поскольку они сами должны решать, менять ли названия улицы и где ставить памятники, — подчеркнул историк.
Самым противоречивым топонимом, по мнению представителей РПЦ, является станция метро «Войковская», и ее немедленно нужно переименовать — она названа по фамилии цареубийцы Петра Войкова, который являлся одним из инициаторов принятия решения о расстреле Российского императора и членов его семьи.
— Станция «Войковская» имеет косвенное отношение к фамилии большевика. Дело в том, что станция метро получила свое название за счет литейного завода имени Войкова. Если бы завод назывался Ленинским, то и станция была бы названа Ленинской, а если Николаевским, то и была бы станция Николаевская, — пояснил Давыдов.
Историк также уверен, что переименование улиц не принесет должного результата, поскольку это экономически затратная мера. Поэтому в том или ином случае последнее слово должно оставаться за горожанами.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Переименовать можно. Но за чей счет?
Колонка обозревателя "Вечерней Москвы" Георгия Бовта
Русская православная церковь снова выступила за избавление от советского наследия в топонимике страны. На сей раз глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал переименовать улицы, получившие названия в честь лидеров и участников Октябрьской революции (далее…)