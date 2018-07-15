Переименование улиц должно быть согласованно с горожанами

В канун столетия расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион выступил за переименование улиц, названных в честь большевиков.

Как объяснил свою позицию Илларион — «страна борется с терроризмом, хотя внутри нее есть улицы, названные в честь цареубийц, пришедшие к власти в 1917 году».

И в этом вопросе нет единого мнения. Одни считают, что пора ставить памятники царю Николаю II и заменить наименования улиц, названных в честь большевиков, на героев царской России и жертв Октябрьской революции. Другие считают, что Октябрьская революция и все, что она дала, являются неотъемлемой частью истории России со своими героями.

«Вечерняя Москва» разбиралась в этом вопросе.

— В период царской России и Советского Союза на долю нашего народа выпало немало испытаний, — рассказал историк Даниил Давыдов . — Одним из переломных моментов, безусловно, стало свержение царя Николая II и приход к власти большевиков. Среди них были неоднозначные личности, а есть те, кто добивался справедливости и радел за народ. Но не стоит забывать о сломленных судьбах и оборвавшихся жизнях во время Октябрьской революции, и церковь стала одной из этих жертв. Однако переименование улиц не станет данью памяти жертвам большевиков, если сами люди будут против переименования.

По словам Давыдова, у людей есть мнение, которое сопряжено с индивидуальными взглядами на историю.

— Сейчас ведется ожесточенная борьба за историческую справедливость. Дело это благое, если при этом речь идет о восстановлении разрушенных памятников архитектуры или исторических названий улиц, которые были переименованы после Октябрьской революции. Но историческая справедливость не должна затрагивать ценностей и убеждений самих жителей, поскольку они сами должны решать, менять ли названия улицы и где ставить памятники, — подчеркнул историк.

Самым противоречивым топонимом, по мнению представителей РПЦ, является станция метро «Войковская», и ее немедленно нужно переименовать — она названа по фамилии цареубийцы Петра Войкова , который являлся одним из инициаторов принятия решения о расстреле Российского императора и членов его семьи.

— Станция «Войковская» имеет косвенное отношение к фамилии большевика. Дело в том, что станция метро получила свое название за счет литейного завода имени Войкова. Если бы завод назывался Ленинским, то и станция была бы названа Ленинской, а если Николаевским, то и была бы станция Николаевская, — пояснил Давыдов.

Историк также уверен, что переименование улиц не принесет должного результата, поскольку это экономически затратная мера. Поэтому в том или ином случае последнее слово должно оставаться за горожанами.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Переименовать можно. Но за чей счет?