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В районе ответственности 100-й военной автомобильной инспекции проводится акция «Автошина»
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В районе ответственности 100-й военной автомобильной инспекции проводится акция «Автошина» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Инспекторы обращают особое внимание на наличие боковых порезов колесных шин, гаек затяжки колес и состояние глубины протектора шин.
В районе ответственности 100 военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) в период с 16 по 22 июля 2018 года проводится акция «Автошина».
Инспекторы на постах при проверках законности эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации особое внимание обращают на наличии боковых порезов колесных шин, наличие гаек затяжки колес и состояние глубины протектора шин.
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