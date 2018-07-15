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Скоро финал. Болельщики сборных Франции и Хорватии собрались на Красной площади
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Франция открыла счет в финальном матче ЧМ
Франция открыла счет в финальном матче ЧМ

Скоро финал. Болельщики сборных Франции и Хорватии собрались на Красной площади 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Болельщики сборных Франции и Хорватии собрались на Красной площади, чтобы выразить поддержку своим командам. Они принесли с собой национальные флаги и надели необычные головные уборы.
Хорватские болельщики растянули огромный флаг в перед памятником маршалу Жукову в центре Москвы.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, мнения россиян о победителе ЧМ-2018 разделились. Более трети поддерживают Хорватии. Однако примерно столько же болеют за сборную Франции.
Решающий матч чемпионата между командами Франции и Хорватии начнется в 18:00. Он пройдет на московском стадионе «Лужники». Посмотреть игру в также смогут пассажиры столичного метро.
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