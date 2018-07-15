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Болельщики и волонтеры ЧМ-2018 наводят порядок на фан-зоне в Самаре
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Болельщики и волонтеры ЧМ-2018 наводят порядок на фан-зоне в Самаре 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Акция «Болельщик XXI века» прошла на площади Куйбышева 14 июля и повторится в день финального матча мундиаля. «Болей, переживай, веселись, убирай!» — таков лозунг современного футбольного фаната. На фан-фесте в центре 63 региона прошла масштабная акция чистоты. Волонтеры развернули большие пакеты, куда посетителям предлагалось выкидывать мусор: не только свой, но и тот, что кто-то не донес до контейнеров. Собранные отходы затем отправлялись в специальные баки. АНО «Дирекция-2018» сообщила, что большинство гостей площадки с удовольствием присоединились к акции. Общими усилиями фан-зону удалось очистить достаточно быстро. Организаторы намерены повторить акцию 15 июля, в последний день работы фестиваля болельщиков.
Фото: АНО «Дирекция-2018»
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