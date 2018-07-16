Немцы о ЧМ-2018: Послушайте, оказывается, дикари умеют смеяться!

В субботу, 14 июля, авторитетная и популярная у немецкой читательской аудитории газета Die Welt (тираж 165 тыс. экз. плюс онлайн-версия) вышла со статьей, озаглавленной «Deutschland sollte sich moralisch nicht so aufspielen» (« Германии не пристало разыгрывать из себя морального авторитета». Её автор Катрин Шпёр (Kathrin Spoerr) резко раскритиковала своих коллег, которые дезинформируют население страшными россказнями о диких россиянах.

«Сегодня Германия вернулась к своей старой привычке — то есть выставлять Россию в качестве аморальной страны, — пишет Катрин Шпёр. — Недавно россияне даже считались нацией, недостойной чемпионата мира по футболу… Я не особо интересуюсь футболом, но каждые четыре года смотрю эти игры — за исключением случаев, когда забываю включить телевизор.

Поэтому сейчас я сделала всё наоборот по сравнению с моим коллегой, который, хотя и является большим фанатом футбола, но этому чемпионату мира объявил личный бойкот (имеется в виду опубликованная в той же Die Welt двумя днями ранее статья коллеги Шпёр — Филиппа Касье (Philipp Cassier), в которой тот действительно объявлял бойкот ЧМ-2018. — С. Д.).

Что же касается финала, то мне интересны две вещи. Во-первых, достаточно ли у меня попкорна? Во-вторых, какие ужасные истории о России будут ещё сообщены до начала матча

В последнее время появилось множество сообщений, где снова и снова перечисляются политические и экономические проблемы России, в которых виноват Путин. Это хулиганы, полиция, слежка, бедность. Но русские, вместо того, чтобы идти на баррикады, абсолютным большинством голосов переизбирают диктатора. Я думаю, что в этом есть какое-то противоречие.

Совсем недавно меня удивила публикация другого коллеги, в которой он отметил, что русские во время Чемпионата мира-2018 научились смеяться! «Послушайте, оказывается, дикари умеют смеяться!»

Санкт-Петербурге? Интересно, а когда в 2006 году в Германии проходил чемпионат мира, российские журналисты, которые тогда к нам приезжали, тоже удивлялись тому, что люди в Берлине и Мюнхене смеются так же, как в Казани

Было время, когда Хельмут Коль и Борис Ельцин сидели в сауне, чтобы поговорить и таким образом покончить с «холодной войной». Но вскоре после ухода Коля мы вернулись к старой немецкой привычке изображать Россию как страну с низким уровнем морали и даже нацией, не достойной ЧМ. Что за высокомерие!

Венгрия, Италия, Япония, Франция, Если бы право на проведение чемпионата мира предоставляли по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция Великобритания , Америка, Австралия и Африка для этого не подходят — ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Хочешь-не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии. Хотя… там тоже, вроде бы, что-то было?..».

Швеции, Напомним, к слову, что сборная Германии — победитель мирового первенства в 2014 году, на ЧМ-2018 показала худший результат в своей истории. Немцы не смогли даже пробиться в 1/8 финала, заняв последнее место в группе и уступив далеко не грандам мирового футбола — Мексике Южной Корее . Более того, на этом первенстве сборная Германии забила всего 2 (!) мяча. В контексте этих цифр «бойкот» некоторых немецких журналистов чемпионата выглядит вполне логичным. Чего смотреть телевизор, когда твои любимцы проигрывают и мексиканцам, и южным корейцам, бегают еле-еле по полю, не бьются, а имитируют борьбу.

Россия на ЧМ-2018 показала лучший результат в своей истории, войдя в восьмерку сильнейших команд мира и выбив в 1/8 финала испанцев — сборную, считавшуюся одним из главных претендентов на победу.

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