Ещё
Латвийский депутат раскритиковал намерение Риги увеличить траты на оборону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвийский депутат раскритиковал намерение Риги увеличить траты на оборону 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
РИГА, 17 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал намерение министерства обороны балтийской республики добиваться увеличения военного бюджета.
В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее заявлял, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП. Латвия является членом НАТО с 2004 года и тратит на оборону 2% от ВВП. Минобороны балтийской республики считает, что в ближайшее время бюджет может быть увеличен.
"Когда латвийские министры говорят о необходимости наращивания военных расходов уже даже выше выстраданных 2% от ВВП, это значит, что они мечтают под прикрытием глобального шума от инициатив Трампа разжиться еще сотней-другой миллионов евро, которые, без гражданского контроля, будут потрачены на коррупционные схемы. Латвийский военный бюджет имеет очень далекое отношение к безопасности государства, ибо эту безопасность обеспечивает мировая геополитика и региональная дипломатия", — заявил Митрофанов.
По его словам, увеличение военного бюджета вызывает много вопросов.
"Военный бюджет Латвии — это источник для финансирования сомнительных сделок по покупке «металлолома» — устаревшей техники на Западе. Очевидно, не без откатов и отмыва денег чиновниками, имеющими отношение к закупкам. В идеале военные подряды надо размещать и контролировать централизовано на уровне НАТО или вооруженных сил ЕС", — сказал Митрофанов.
На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде161
Тест: Выжили бы вы в царской России?30
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17354
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение