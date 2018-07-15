39-летняя Елена Подкаминская демонстрирует чудеса гибкости в откровенном купальнике

Точеная фигура Елены Подкаминской — предмет зависти для многих подписчиц ее блога. 39-летняя актриса часто демонстрирует в нем длинные ноги и чарующие декольте. На этот раз в разделе «stories» она показала чудеса гибкости в весьма откровенном купальнике: голая спина подчеркнула хрупкость фигуры артистки.

Для Instagram Елена выбрала более целомудренный снимок: «Новый проект приятно „накрыл“ меня в отпуске», — пошутила она.

«Вы как всегда восхитительны», «Красотка стройняшка», «Русалка выбралась на берег почитать», «Просто огонь!», «Как вы держите себя в форме?», «Какая Вы молодец! Такой мостик делаете)) у меня никак не получается, сил не хватает. Надо тренироваться», — обсуждают подписчики.

Нашлись и те, кому стройная фигура актрисы не по душе: «Какая худышка, бедненькая», «Голодный обморок», — переживают они.

Фото: instagram