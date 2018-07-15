Ещё
Ямальские коммунисты смогли вывести на пикет против повышения пенсионного возраста 10 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Франция открыла счет в финальном матче ЧМ
Франция открыла счет в финальном матче ЧМ

Ямальские коммунисты смогли вывести на пикет против повышения пенсионного возраста 10 человек 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Митинг против повышения пенсионного возраста в Уренгое собрал критически низкое число участников. По словам очевидцев, на акцию пришло всего десять человек. Организаторами стали ямальские коммунисты. Как отмечают наблюдатели, слабая организация публичного мероприятия — очередное доказательство того, что пикет — лишь часть пиар кампании. Однако низкий уровень доверия населения к партии изначально не гарантирует большого успеха в отношении каких-либо акций.
По мнению уральского политолога Александра Белоусова, Ямал не зря зовется молодым регионом. «Историческая память о подвигах коммунистах сохраняется на этой территории, влияет на сознание населения. Но люди не считают, что КПРФ — это те самые советские первооткрыватели газовой отрасли. Контингент партийцев на Ямале сегодня достаточно маргинален. А говоря о митингах против пенсионной реформы, коммунисты не предлагают конкретики человеку, вся кампания построена в основном на общих призывах. Такой политический популизм, как правило, ни к чему не приводит, а лишь раздражает людей и формирует негативное мнение о партии как таковой».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ульяновской области готовится отставка губернатора Сергея Морозова Глава Альметьевского района подозревается в коррупции Алтайский шаман-исследователь назвал признаки скорого конца света
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник292
Украинец умер после драки с россиянином в Турции105
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
«Будут воровать в два раза больше»438
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ252
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение