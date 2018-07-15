Ямальские коммунисты смогли вывести на пикет против повышения пенсионного возраста 10 человек 

Митинг против повышения пенсионного возраста в Уренгое собрал критически низкое число участников. По словам очевидцев, на акцию пришло всего десять человек. Организаторами стали ямальские коммунисты. Как отмечают наблюдатели, слабая организация публичного мероприятия — очередное доказательство того, что пикет — лишь часть пиар кампании. Однако низкий уровень доверия населения к партии изначально не гарантирует большого успеха в отношении каких-либо акций.
По мнению уральского политолога Александра Белоусова, Ямал не зря зовется молодым регионом. «Историческая память о подвигах коммунистах сохраняется на этой территории, влияет на сознание населения. Но люди не считают, что КПРФ — это те самые советские первооткрыватели газовой отрасли. Контингент партийцев на Ямале сегодня достаточно маргинален. А говоря о митингах против пенсионной реформы, коммунисты не предлагают конкретики человеку, вся кампания построена в основном на общих призывах. Такой политический популизм, как правило, ни к чему не приводит, а лишь раздражает людей и формирует негативное мнение о партии как таковой».