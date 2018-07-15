Старый фонтан в Нальчике реконструируют к 1 сентября

Фонтан в Атажукинском саду Нальчика реконструируют к 1 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Также обустроят площадь вокруг фонтана: поставят скамейки и фонари. Реконструкция финансируется из федерального бюджета и обойдётся в 10 миллионов рублей. Заработать обновлённый фонтан должен 1 сентября.

«Фонтан на центральной аллее парка реконструируют по программе формирования современной городской среды, — объясняет руководитель пресс-службы городской администрации Зарема Керефова. — В прошлом году по этой же программе была реконструирована площадь перед ДК профсоюзов на проспекте Кулиева и площадь 400-летия присоединения Кабарды к России . В этом году жители Нальчика выбирали между четырьмя объектами и больше всего голосов отдали за фонтан. Он украшал парк несколько десятилетий, но в последние годы не работал. Пришла в негодность не только внешняя бетонная конструкция, но и коммуникации. Всё это воссоздадут по старым эскизам, сохранив все декоративные элементы, которые были в первоначальном варианте».

Старинный фонтан Атажукинского сада раньше окружали каменные рыбы, у которых любили фотографироваться жители и гости курорта. Когда они стали рассыпаться, их просто убрали, чтобы не тратить средства на реставрацию. Теперь их должны восстановить.