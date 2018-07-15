Ещё
Старый фонтан в Нальчике реконструируют к 1 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Франция открыла счет в финальном матче ЧМ
Франция открыла счет в финальном матче ЧМ

Старый фонтан в Нальчике реконструируют к 1 сентября 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фонтан в Атажукинском саду Нальчика реконструируют к 1 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Также обустроят площадь вокруг фонтана: поставят скамейки и фонари. Реконструкция финансируется из федерального бюджета и обойдётся в 10 миллионов рублей. Заработать обновлённый фонтан должен 1 сентября.
«Фонтан на центральной аллее парка реконструируют по программе формирования современной городской среды, — объясняет руководитель пресс-службы городской администрации Зарема Керефова. — В прошлом году по этой же программе была реконструирована площадь перед ДК профсоюзов на проспекте Кулиева и площадь 400-летия присоединения Кабарды к России. В этом году жители Нальчика выбирали между четырьмя объектами и больше всего голосов отдали за фонтан. Он украшал парк несколько десятилетий, но в последние годы не работал. Пришла в негодность не только внешняя бетонная конструкция, но и коммуникации. Всё это воссоздадут по старым эскизам, сохранив все декоративные элементы, которые были в первоначальном варианте».
Старинный фонтан Атажукинского сада раньше окружали каменные рыбы, у которых любили фотографироваться жители и гости курорта. Когда они стали рассыпаться, их просто убрали, чтобы не тратить средства на реставрацию. Теперь их должны восстановить.
АиФ Ставрополье: последние новости
Актёр Станислав Садальский перенёс операцию во Владикавказе Следователи проверят стройку в Кисловодске, на которой погиб работник Ливнёвки Ставрополя заинтересовали прокуратуру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник292
Украинец умер после драки с россиянином в Турции105
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
«Будут воровать в два раза больше»438
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ252
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение