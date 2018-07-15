На Ямале неизвестные безнаказанно крадут все деньги с банковских карт

Мошенничество с банковскими картами давно не новость. Информационные ресурсы забиты историями с популярными мошенническими схемами. Но то, что сейчас происходит в ямальском посёлке Мужи бьёт все рекорды цинизма.

13 июля 2018 года в группе «Типичный Шурышкарский» появилось анонимное сообщение о краже всей зарплаты с банковской карты.

«Сегодня ко мне обратилась сотрудница из рабочего персонала с просьбой занять ей 3000, так как всю зарплату с карты украли хакеры. Она написала заявление в полицию, но там сразу предупредили, что деньги вряд ли найдутся. А у нее дети! Я не первый раз уже слышу подобное в Мужах. А вы верите в хакеров у нас? А может это сотрудники банка?»

Типичный для социальных сетей клич неожиданно вскрыл глобальную в масштабах посёлка проблему. По словам местных жителей, в посёлке не один год орудует банда хакеров, которые без всяких мошеннических схем снимают деньги с банковских карт. Ямальцы теряли по несколько тысяч при этом никаких сообщений и звонков им не поступало. Деньги исчезали просто так. Особенно подозрительно, что деньги исчезают даже с только, что открытых зарплатных карт.

Зина Н.

«Сняли 13 тысяч, и всё как в порядке вещей, естественно деньги не вернули, а в полицию смысла нет писать, они всё равно ничего не найдут!»

Надежда С.

«У меня с новой, только что полученной карты перед Новым годом сняли деньги. И нигде, ничего я не покупала, нигде я её не засветила, просто напросто даже неуспела. Получается, тоже сама я виновата? Скажите мне в чём моя вина? Потом карту заблокировали и выдали через месяц новую и все. 10 декабря я карту Мир получила, 20 декабря на этот счёт перечислили зарплату и премию, 25 декабря сняли с неё деньги».

По информации собственного источника ИА «Уральский меридиан», от действий неизвестных хакеров пострадало не меньше 10 человек. Все жертвы в один голос утверждают, что в полиции им заранее объясняли, что шанс на поимку преступников очень мал. Специалисты банков так же умывают руки и ссылаются на личную ответственность держателей карт.

Ирина К.

«Сняли в 2016 г. 30 тыс. написала заявления в сбербанк, прошёл 1 мес. пришёл ответ от сбербанка, который просто «убил»! Поменяйте телефон, у вас в нем вирус! Возврат денежных средств так и не произошёл!»

Неудивительно, что после такого ответа в комментариях появились сторонники идеи о том, что неизвестные преступники могут быть сотрудниками банка.

Александр У.

«Ну, если честно, то я, вообще, не понимаю, что в Мужах творится. У меня есть информация, что крадут здесь деньги даже со сберкнижек только что открытых. Там уж точно нигде её не засветить — приходишь, вместо сберкнижки получаешь бумажку с номером счета и всё».

На момент подготовки материала во всех государственных учреждениях был выходной. Поэтому получить официальный комментарий в пресс-службе ямальской полиции и уральского отделения «Сбербанка» не было возможности. Однако, уже в понедельник мы подготовим все необходимые запросы для того, чтобы узнать у представителей правоохранительных органов и специалистов банка официальную версию событий в посёлке Мужи. Следите за публикациями.

Источник фотографии: pskov.aif.ru