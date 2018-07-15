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Судебный процесс между АО «СЗППК» и администрацией Псковской области продолжится 7 августа
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Судебный процесс между АО «СЗППК» и администрацией Псковской области продолжится 7 августа 

Псковская губерния 4 часа назад
Судебный процесс между АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и администрацией Псковской области продолжится 7 августа: «СЗППК» настаивает на возмещении Псковской областью в лице государственного финансового управления и комитета по транспорту 307 млн 904 тыс. рублей убытков, полученных истцом от перевозки пассажиров железнодорожным пригородным транспортом. Ранее, в начале 2018 года дело было приостановлено, поскольку в экспертизе Российского университета транспорта не содержалось выводов и анализа ставок по аренде, управлению и эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту подвижного состава в 2011 году, используемого при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров железнодорожным пригородным транспортом. В итоге Арбитражный суд Псковской области назначил новую экспертизу, её проводит АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты РФ. После проведения экспертизы 20 марта дело было возобновлено, однако в связи с обстоятельствами судебный процесс отложен уже в пятый раз. По итогам процесса 10 июля стороны получили доводы экспертов и до 7 августа должны представить свои возражения на пояснения экспертов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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