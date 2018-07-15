РЖД обязали построить туалет для дежурного на станции Советск

Об этом сообщила пресс-служба Калининградской транспортной прокуратуры.

Ведомство внесло представление об устранении нарушения начальнику Калининградской дистанции пути. Проверка же была проведена после жалобы самого сотрудника. Дежурный по переезду сообщил, что на его рабочем месте нет туалета. Кроме того, что в ходе проверки транспортная прокуратура выявила ещё одно нарушение законодательства. Оказалось, что работодатель не указал во внутреннем трудовом распорядке конкретные даты выплаты зарплат.