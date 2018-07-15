В России изменятся нормы по антибиотикам в молоке и мясе 

Кроме того, тестирование продуктов питания высветило еще одну проблему: есть ряд антибиотиков, которые нормируются в Европе, а в России — нет. Таким образом, используя их, производители формально не нарушают требования законов и техрегламентов.
"Если говорить об антибиотиках, которые в Европе нормируются, а в России — нет, то предложения по их нормированию в нашей стране находятся уже на рассмотрении в ЕЭК для внесения их в техрегламенты для пищевой продукции. Мы предложили нормировать их для мясной продукции, молочной, для меда", — сказал Максим Протасов.
Полностью интервью с главой Роскачества Максимом Протасовым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 16 июля 2018 года