За заросшие кустарником в Рязанской области земли наказали трех владельцев

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили три земельных участка для сельскохозяйственного производства, которые совершенно не используются, сообщает пресс-служба Управления. В селе Коростово Рязанского района участок площадью 29,4 га принадлежит физическому лицу. Проверка показала, что земля заросла на 80% сорной растительностью (пырей ползучий, полынь полевая, нивяник обыкновенный, подмаренник цепкий, пижма обыкновенная) и древесно-кустарниковой растительностью на 20%.

Участок не вспахан. Для сенокошения, выпаса скота, производства сельскохозяйственной продукции не используется, не проводятся агротехнические и агрохимические мероприятия более трех лет.

В селе Алеканово участок площадью 40,6 га зарос сорной растительностью и сосной на 100%. Для сельскохозяйственного производства земельный участок не используется более трех лет.

В деревне Добродушное Сараевского района инспекторы Росслехознадзора обнаружили земли общей площадью 212,83 га, которые на 100% покрыты сорной растительностью, а также сосной и березой. Участки не вспаханы. Для сенокошения, выпаса скота, производства сельскохозяйственной продукции не используются более трех лет.

Владельцы всех участков признаны виновными в административном правонарушении согласно ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и оштрафованы по 20 тысяч рублей.

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Ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей».