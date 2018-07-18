Память великой княгини Елизаветы Федоровны почтили в Москве, Иерусалиме и на Урале

Елизавета Федоровна была убита большевиками 18 июля 1918 года на следующий день после расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи. Елизавета Федоровна причислена Русской православной церковью к лику святых.

Великая княгиня погибла на Урале, вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника под Алапаевском. В Екатеринбург накануне столетия гибели царской семьи привезена святыня — ковчег с мощами Елизаветы Федоровны из московской Марфо-Мариинской обители.

В ночь на 18 июля в Алапаевске прошло богослужение в Свято-Троицком соборе и крестный ход к алапаевской шахте, где сейчас расположен мужской монастырь. Как рассказал ТАСС епископ епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, в нем приняли участие более 4 тыс. человек. «Кульминацией дней памяти также стала благотворительная акция „Белый цветок“, где собирали средства на помощь нуждающимся людям, в частности, многодетным семьям», — отметил епископ.

Паломники посетили также здание Напольной школы, где в 1918 году Елизавета Федоровна два месяца была в заключении вместе с другими представителями рода Романовых, к столетней годовщине их гибели там воссоздана мемориальная комната и музей.

В Алапаевске 18 июля прошла премьера художественного фильма «Осанна» о жизни Елизаветы Федоровны. Одну из главных ролей в картине исполнила балерина, народная артистка России Илзе Лиепа, которая также приехала на Урал в дни памяти членов царской семьи. В ночь на вторник приняла участие в крестном ходе протяженностью 21 км от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до урочища Ганина яма. «Какое-то невероятное воодушевление, очень рады, что так много людей откликается на это трагическое событие (100-летие со дня гибели Романовых — прим. ТАСС). Просто незнакомые люди предлагают тебе коврик, чтобы присесть и отдохнуть, люди протягивают тебе руку помощи. Удивительно, здесь раскрываются лучшие человеческие качества, каждый здесь как будто в своем лучшем проявлении», — поделилась Лиепа своими впечатлениями с журналистами.

Ангел Москвы

В Марфо-Мариинской обители милосердия, основанной в Москве Елизаветой Федоровной, торжественную литургию возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Несколько лет назад здесь была возрождена благотворительная деятельность.

На богослужение собрались в том числе московские добровольцы, сестры милосердия и их подопечные. Затем для них в саду организовали чаепитие.

"Белый ангел Москвы — так называли великую княгиню за ее дела милосердия", — рассказала ТАСС настоятельница Марфо— Мариинской обители игумения Елизавета (Позднякова). По ее словам, сейчас среди главных проектов обители — медицинский центр, выездная паллиативная служба, реабилитация детей с ДЦП, лагерь и детсад для детей-инвалидов, центр семейного устройства сирот, помощь алкозависимым и многое другое.

Все желающие могли сегодня посетить экскурсии в Доме— музее великой княгини в Марфо-Мариинской обители. Вечером в Соборной палате Московского Епархиального дома Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета прошел концерт классической музыки с участием музыкантов Большого театра.

Святая земля

Особую роль в жизни Елизаветы Федоровны сыграла Святая земля. Вместе со своим мужем великим князем Сергеем Александровичем, который был председателем Императорского православного палестинского общества, она помогла открыть путь в Иерусалим для русских паломников. При участии великокняжеской четы было построено несколько храмов и подворий, укреплены позиции России на Святой земле.

Мощи Елизаветы Федоровны, перевезенные войсками Белой Армии из России, хранятся в иерусалимском монастыре Марии Магдалины . 18 июля здесь прошло торжественное богослужение, которое возглавил епископ Манхэттенский Николай, викарий Восточно-Американской епархии Русской православной церкви заграницей. С ним вместе служили представители Русской православной церкви. Литургию посетил патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил и многочисленные паломники из разных стран

На Сергиевском подворье в Иерусалиме 20 июля пройдет конференция и откроется музей Императорского православного палестинского общества. На Александровском подворье 19 июля откроется выставка подлинных экспонатов, связанных с жизнью Елизаветы Федоровны, среди которых кипарисовый крест, который был на великой княгине, когда ее сбросили в алапаевскую шахту.