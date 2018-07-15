Ещё
Орловский тубдиспансер потребовал возмещения ущерба из-за взрыва банкомата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орловский тубдиспансер потребовал возмещения ущерба из-за взрыва банкомата 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Орловский противотуберкулезный диспансер обратился с иском к ПАО «Сбербанк России» о возмещении ущерба, причиненного взрывом банкомата.
Ночью 6 апреля 2017 года трое мужчин проникли через огороженную территорию диспансера, вскрыли окно главного корпуса, пробрались в помещение. Они обезвредили сторожа и связали. Банкомат был взломан принудительным нагнетением взрывчатой смеси во внутреннем объеме. Хлопком повредило окна, дверь, обшивку стен и потолка холла. Злоумышленники завладели деньгами и скрылись. Сотрудники ЧОПа прибыли на место через 11 минут после получения сигнала тревоги, однако грабителей уже не было на месте.
Скачала банк вел переговоры с диспансером по поводу оказания спонсорской помощи в ремонте. Однако позже отказался от этих планов. Стоимость материалов и работ оценили в 978 087 рублей. Тогда диспансер потребовал возмещения и обратился в суд.
В ходе заседания истец заявил, что банк не принял всех надлежащих мер к безопасной эксплуатации и охране банкомата. Ответчик требования не признал, полагая, что у него отсутствуют обязательства по возмещению ущерба, причиненного преступлением третьими лицами.
Судом установлено, что банкомат является объектом повышенной опасности. Юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, если не докажут, что он возник вследствие непреодолимой силы. Таковым как раз и является противоправное воздействие неустановленных лиц. В удовлетворении иска тубдиспансера отказано.
Отметим, в кассетах банкомата, который вскрыли злоумышленники 6 апреля, находилось около 700 тысяч рублей. Личности грабителей пока не установлены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орле неизвестные ограбили банкомат в противотуберкулёзном диспансере
В Мценске пациент психдиспансера разбил два банкомата
Сообщение Орловский тубдиспансер потребовал возмещения ущерба из-за взрыва банкомата появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Власти решили проблему расползающейся многоэтажки в Парамоново «Орелстрой» поможет липецким обманутым дольщикам «Орёл Family Fest» и «Гимн любви»: Орле отметит День семьи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник290
Украинец умер после драки с россиянином в Турции103
«Будут воровать в два раза больше»437
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ252
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение