Орловский тубдиспансер потребовал возмещения ущерба из-за взрыва банкомата

Орловский противотуберкулезный диспансер обратился с иском к ПАО «Сбербанк России» о возмещении ущерба, причиненного взрывом банкомата.

Ночью 6 апреля 2017 года трое мужчин проникли через огороженную территорию диспансера, вскрыли окно главного корпуса, пробрались в помещение. Они обезвредили сторожа и связали. Банкомат был взломан принудительным нагнетением взрывчатой смеси во внутреннем объеме. Хлопком повредило окна, дверь, обшивку стен и потолка холла. Злоумышленники завладели деньгами и скрылись. Сотрудники ЧОПа прибыли на место через 11 минут после получения сигнала тревоги, однако грабителей уже не было на месте.

Скачала банк вел переговоры с диспансером по поводу оказания спонсорской помощи в ремонте. Однако позже отказался от этих планов. Стоимость материалов и работ оценили в 978 087 рублей. Тогда диспансер потребовал возмещения и обратился в суд.

В ходе заседания истец заявил, что банк не принял всех надлежащих мер к безопасной эксплуатации и охране банкомата. Ответчик требования не признал, полагая, что у него отсутствуют обязательства по возмещению ущерба, причиненного преступлением третьими лицами.

Судом установлено, что банкомат является объектом повышенной опасности. Юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, если не докажут, что он возник вследствие непреодолимой силы. Таковым как раз и является противоправное воздействие неустановленных лиц. В удовлетворении иска тубдиспансера отказано.

Отметим, в кассетах банкомата, который вскрыли злоумышленники 6 апреля, находилось около 700 тысяч рублей. Личности грабителей пока не установлены.

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