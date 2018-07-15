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Немцы выстроились в очередь за место на старинном кладбище
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Немцы выстроились в очередь за место на старинном кладбище 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Около 300 жителей баварского городка подали заявку на участие в необычной лотерее. Накануне местные власти разрешили устроить новые захоронения рядом со средневековыми погребениями на престижном погосте. Однако желающих обрести там последний покой оказалось значительно больше, чем мест в некрополе.
В итоге чиновники решили распределить кладбищенскую землю через лотерею. Таким образом у всех участников будет равные шансы на победу. Как сообщают местные СМИ, право захоронения в первую очередь будут разыгрывать среди тех жителей, чьи родственники погребены на этом погосте.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Германии аккаунты умерших разрешили передавать по наследству.
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