Немцы выстроились в очередь за место на старинном кладбище

Около 300 жителей баварского городка подали заявку на участие в необычной лотерее. Накануне местные власти разрешили устроить новые захоронения рядом со средневековыми погребениями на престижном погосте. Однако желающих обрести там последний покой оказалось значительно больше, чем мест в некрополе.

В итоге чиновники решили распределить кладбищенскую землю через лотерею. Таким образом у всех участников будет равные шансы на победу. Как сообщают местные СМИ, право захоронения в первую очередь будут разыгрывать среди тех жителей, чьи родственники погребены на этом погосте.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Германии аккаунты умерших разрешили передавать по наследству.