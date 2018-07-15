Латвия-НАТО: разговоры о разводе или разговоры и развод

Ни в коем случае не говорите в семье о разводе. Ни гипотетически, ни во время ссор. Помните, что со слов все и начинается. В начале ведь было именно слово. Следуйте заветам древних: нет слова — нет проблемы.

Мы здесь в Прибалтике — как на пороховой бочке, в поисках утраченного равновесия. Люди с бегающими глазами считают, что скоро рванет, люди с глазами застывшими — что порох давно отсырел. А может, и того хуже — бочка есть, а содержимое не проверяли со времен последней пятилетки. Что там — лучше не открывать. Но в самих патриотах — пороху навалом. Впрочем, чтобы подвести итоги последнего саммита НАТО , нужно попытаться унять искры. И попробовать понять, что произошло.

Наш любимый президент нашего любимого американского государства вновь потребовал увеличить расходы на оборону. Мы так честно и яростно шли к намеченной цели — к этим двум процентам от ВВП на оборону, сметая на своем пути другие расходы: на каких-то дурацких бюджетников, унылую социалку и еще более неважное здравоохранение. Собирали по сусекам, пихались локтями и из кожи лезли вон. И когда цель была достигнута, почему-то никто по голове не погладил. Что, есть два? — говорят. Хорошо — умеете, можете. Это будет раз «два», а теперь давайте два «два». Итого — четыре.

Сердце у многих екнуло. В висках зашумело. Но черт с ними, с этими многими. Мы же ради хоть и не своего, но любимого государства готовы на все! Еще не загрузился твит Трампа, как наш стремительный глава МИДа Эдгар Ринкевич мгновенно рванул из пелотона. Мы, говорит, совершенно согласны, господин Трамп, с тем, о чем вы в скором времени скажете. Более того, даже с тем, о чем вы промолчите. Поэтому Латвии надо поднимать расходы на оборону. Таким образом, говорит, мы нашим друзьям отправим хороший сигнал — хорошенько так посигналим. Я ваша навеки, если что.

Ринкевичу хорошо, он ни за что не отвечает. Вернее отвечает за внешнюю политику, которая нынче проста: Россия — вражина, Европа — друзья, США — любовь. Выражения ясны. А что там внутри страны, какими средствами это все подтверждать и за счет чего — это не его ума дело.

Те, кого касаются какие-то скучные внутренние дела и такие же люди, в оценках были куда менее пылкими. Глава правительства Марис Кучинскис начал всех успокаивать. Мол, это не о нас, это не к нам, это не то. Мы об этом ни сном ни духом, какие такие 4% процента, необходимости нет, да успокойтесь вы уже. Ну вроде как и выдохнули.

А потом Трамп как бахнул, что США могут выйти из альянса… что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это же не просто кошмар, а какой-то страшный суд. Многие опять сразу давай успокаивать: дескать, не ведитесь на слова Трампа о разводе, это он вас разводит. Слово «развод» ведь имеет не только производное «развестись», но и «развести».

Это, конечно, все так. Более того, это именно так — иначе впору идти вешаться. Но… понимаете… как бы это сказать. Теперь ведь никогда, поверьте, никогда латвийский патриот не будет полностью спокоен. Стоит только вспомнить слова о выходе США из НАТО — и все. Печальный финал всего и вся приобрел очертания, сложился в буквы. Пусть это слова, пусть просто игра слов, пусть. Но, как предупреждает та самая книга — в начале тоже было слово. А как потом все завертелось?

Автор Петр Малеев, радио Sputnik , Латвия

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