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«100 мешков мусора, сломанное кресло, шины и диски» вывезли нижегородцы с берега озера в Сормове
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«100 мешков мусора, сломанное кресло, шины и диски» вывезли нижегородцы с берега озера в Сормове 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
Сегодня активисты «AntiСВИН» посетили озеро Лунское в Сормовском районе.
— Лето — это «Антисвин», друзья, экология. Мы делаем это не в назидание, в удовольствие, — поделилась эмоциями в соцсети Катерина Молева. — Урожай: 100 мешков мусора, сломанное кресло, шины и диски. Результат — чистый берег Лунского озера, счастливые детки, довольные мы. Всем участникам и сочувствующим спасибо! До новых встреч!
— Дело даже не в мусоре, тут накидают нового, не успеем мы до дома доехать, — рассказала на своей странице Facebook Анна Доронина. — Это, как в «О чем говорят мужчины»: «перевести бабушку через дорогу — всё ещё хорошо», это маленькое совершенно точно хорошее дело, от которого всем хорошо — и озеру, и нам, и детям.
А вот так выглядел берег озера до визита волонтеров:
Ранее мы рассказывали, как нижегородец показал столичные методы борьбы с мусором.
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