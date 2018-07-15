«100 мешков мусора, сломанное кресло, шины и диски» вывезли нижегородцы с берега озера в Сормове

Сегодня активисты «AntiСВИН» посетили озеро Лунское в Сормовском районе.

— Лето — это «Антисвин», друзья, экология. Мы делаем это не в назидание, в удовольствие, — поделилась эмоциями в соцсети Катерина Молева. — Урожай: 100 мешков мусора, сломанное кресло, шины и диски. Результат — чистый берег Лунского озера, счастливые детки, довольные мы. Всем участникам и сочувствующим спасибо! До новых встреч!

— Дело даже не в мусоре, тут накидают нового, не успеем мы до дома доехать, — рассказала на своей странице Facebook Анна Доронина. — Это, как в «О чем говорят мужчины»: «перевести бабушку через дорогу — всё ещё хорошо», это маленькое совершенно точно хорошее дело, от которого всем хорошо — и озеру, и нам, и детям.

А вот так выглядел берег озера до визита волонтеров:

Ранее мы рассказывали, как нижегородец показал столичные методы борьбы с мусором.