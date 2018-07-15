Огурцы и помидоры на Ямале будут выращивать тоннами

На Ямале будут развивать нетрадиционное для округа сельское хозяйство. Инвестор планирует построить два тепличных комплекса, один из которых появится в Ноябрьске. Место, где будут выращивать овощную продукцию, уже определено.

Строительством займется предприятие «Теплицы Ямала». Для этого компания-инвестор получила в аренду земельный участок общей площадью в 70 тысяч квадратных метров.

Уже в этом году проект должен пройти государственную экспертизу, после чего начнется строительство теплиц. Завершить работы и получить первый урожай инвестор рассчитывает осенью 2019 года.

«Мы поставили перед собой цель построить 4,5 гектаров теплиц, что даст возможность получать 4,5 миллионов килограммов продукции в год. Это в основном помидоры, огурцы, зелень. Аналогичный проект, но меньшего масштаба планируем запустить в Салехарде », — поделился планами генеральный директор компании «Теплицы Ямала» Давид Месропян.

Новое предприятие позволит создать в городе около сотни рабочих мест. Специалистов — агрономов пригласят из других регионов, а на рабочие специальности привлекут местных жителей..