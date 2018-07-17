Британец вернул торговому центру деньги за две шоколадки, украденные им в детстве 

Мужчина переживал из-за этого 43 года.
Неожиданное письмо с вложенными в него 5 фунтами стерлингов пришло на днях в ливерпульский торговый центр Belle Vale. Его автором стал житель Великобритании, который, видимо, несколько лет переживал из-за кражи двух шоколадок. Мужчина не только признался в преступлении, совершенном 43 года назад, но и возместил нанесенный ущерб. Фотографию письма британца и денег опубликовали в Twitter-аккаунте сотрудники торгового центра.
Такие поступки возвращают нашу веру в человечество. Спасибо,
— прокомментировали произошедшее в Belle Vale.
Чуть позже торговый центр пожертвовал эти 5 фунтов стерлингов детскому хоспису.
Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf
— Belle Vale Shopping (@BelleValeSC) 13 июля 2018 г.
Мужчина же написал следующее: «Дорогой сэр, я украл две плитки шоколада из вашего торгового центра в 1975 году, когда был маленьким мальчиком. Прошу прощения. Я не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них». Своего имени мужчина не раскрыл, но, кажется, в торговом центре его простили за совершенный несколько лет назад проступок. Заметим, что история быстро стала популярной в Сети и распространилась в СМИ по всему миру.
Фото: shutterstock.com