Британец вернул торговому центру деньги за две шоколадки, украденные им в детстве

Мужчина переживал из-за этого 43 года.

Неожиданное письмо с вложенными в него 5 фунтами стерлингов пришло на днях в ливерпульский торговый центр Belle Vale. Его автором стал житель Великобритании , который, видимо, несколько лет переживал из-за кражи двух шоколадок. Мужчина не только признался в преступлении, совершенном 43 года назад, но и возместил нанесенный ущерб. Фотографию письма британца и денег опубликовали в Twitter-аккаунте сотрудники торгового центра.

Такие поступки возвращают нашу веру в человечество. Спасибо,

— прокомментировали произошедшее в Belle Vale.

Чуть позже торговый центр пожертвовал эти 5 фунтов стерлингов детскому хоспису.

Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf

— Belle Vale Shopping (@BelleValeSC) 13 июля 2018 г.

Мужчина же написал следующее: «Дорогой сэр, я украл две плитки шоколада из вашего торгового центра в 1975 году, когда был маленьким мальчиком. Прошу прощения. Я не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них». Своего имени мужчина не раскрыл, но, кажется, в торговом центре его простили за совершенный несколько лет назад проступок. Заметим, что история быстро стала популярной в Сети и распространилась в СМИ по всему миру.

Фото: shutterstock.com