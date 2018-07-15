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Депутат Госдумы назвал клеветой слова главы МВБ о влиянии России на общественное мнение американцев
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Депутат Госдумы назвал клеветой слова главы МВБ о влиянии России на общественное мнение американцев 

360tv.ru 4 часа назад
Заявление главы МВБ США Кирстен Нильсен о влиянии России на американцев через соцсети прокомментировал зампред думского комитета РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. По его мнению, американцы сами «вносят раздор» и постоянно клевещут на Россию. Его слова привело РИА «Новости».
Политик обвинил спецслужбы Вашингтона в контроле над соцсетями и лжи.
«Могу сказать, что это с больной головы на здоровую. Они постоянно что-то выдумывают в адрес нашего государства. То мы к ним в выборы вмешиваемся, то через соцсети, которые ими же созданы и контролируются, «вносим раздор». Мне кажется, ситуация ровно обратная. Скорее, их спецслужбы занимаются подобными вещами», — уверен Крупенников.
Ранее Нильсен выступила на съезде, в частности, по вопросам безопасности выборов, сообщило Associated Press.
Она сказала, что сотрудники американской разведки видят «постоянные усилия со стороны России использовать социальные сети, сочувствующих и других людей, чтобы посеять раздор и раскол в американском обществе, хотя не всегда сосредоточены на конкретных политиках или политических кампаниях».
Twitter временно заблокировал действие двух аккаунтов, связанных с сотрудниками ГРУ, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в президентские выборы.
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