Открыли и забыли. В Кургане сквер Пичугина зарос дурман-травой

В конце августа прошлого года городские власти гордо объявили об открытии после реставрации памятника герою Гражданской войны Дмитрию Пичугину. Считалось, что этот сквер станет отправной точкой для городских туристических маршрутов, но сегодня там даже гулять не хочется. Вокруг асфальтированной площадки, где установлены лавочки для отдыха горожан, вместо цветов и кустарников, «плантации» конопли и прочих сорняков. Неухоженная, запущенная территория уже не радует глаз: сорняки выше кустарника, жалкие цветочки на центральной клумбе…

— Хозяин города, АУ. Кто-то должен ухаживать за этими территориями? Это же не дворовая территория… Меж тем город готовится к празднованию дня имени себя, будут потрачены немалые деньги и города, и спонсоров. Может не надо таких помпезных празднеств, может лучше все же ухаживать за городской средой? — возмущаются курганцы, размещая гневные посты в соцсетях.

По неофициальной информации, территории вокруг памятников начнут приводить в порядок в августе, чтобы, как говорится, не стыдно было, гостям праздника показать. А те, кто недоволен, может собрать общественность и провести субботник.

ИА «Уральский меридиан» уже направил официальный запрос в Администрацию Кургана, чтобы узнать: кто и когда займется благоустройством памятные площадок и территории вокруг них. Будет ли соответствовать ответ делу, мы вам обязательно расскажем.

Фото: Курганские.ру