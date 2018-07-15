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Жители Озёрска предложили мэру помощь в управлении городом из-за урны
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Жители Озёрска предложили мэру помощь в управлении городом из-за урны 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Озёрска предложили свои услуги по руководству городом местному главе Евгению Щербакову.
По их мнению, он не справляется с рядом стоящих перед ним задач. В частности, не может поставить урну на конечной остановке автобусного маршрута №6, о которой местная жительница попросила мэра еще год назад.
«Ответ был: «с отпуска вернусь и обязательно распоряжусь». Через месяц, прошлым же летом, я напомнила тов. Щербакову о его обещании, скопировав его. Ответ был: «вот с командировки вернусь и обязательно распоряжусь». А теперь я только что сфотографировала остановку и хочу представить ее вашему вниманию. Вопрос зрителю — вы видите на фото мусорную урну?» — рассказала местная жительница в сообществе «Подслушано Озёрск».
В ответ жители предложили Евгению Щербакову помощь в управлении городским хозяйством. «Какого черта во главу сажают мужика? Он от природы не умеет контролировать порядок в доме. Посадите женщину. И город преобразится во всех сферах», — написали подписчики сообщества, посоветовав установить урну не только на этой остановке, но и вообще по городу. А заодно и общественные туалеты.
В Челябинске урн также не хватает, как и общественных туалетов. Хотя в Магнитогорске от них решили отказаться ввиду «отсутствия необходимости».
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