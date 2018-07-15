В КЧР с минздрава взыщут долги перед сельскими медиками

Прокурор Прикубанского района КЧР отправил в суд 38 исков о взыскании с минздрава республики долгов перед сельскими медиками.

«Это общереспубликанская проблема, — заявляют в профсоюзе работников здравоохранения КЧР. — В 2017 году медикам полагалась компенсация размером почти три тысячи рублей в месяц на семью.

Но муниципалитеты передали медучреждения в республиканскую собственность, так и не выплатив компенсаций. Сейчас минздрав начал гасить прошлогодние долги, но по новому закону, из расчёта 300 рублей на члена семьи. Люди получают на 60-70% меньше, чем им полагалось по нормам, действовавшим в 2017 году».