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В КЧР с минздрава взыщут долги перед сельскими медиками
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В КЧР с минздрава взыщут долги перед сельскими медиками 

АиФ Ставрополье 33 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокурор Прикубанского района КЧР отправил в суд 38 исков о взыскании с минздрава республики долгов перед сельскими медиками.
«Это общереспубликанская проблема, — заявляют в профсоюзе работников здравоохранения КЧР. — В 2017 году медикам полагалась компенсация размером почти три тысячи рублей в месяц на семью.
Но муниципалитеты передали медучреждения в республиканскую собственность, так и не выплатив компенсаций. Сейчас минздрав начал гасить прошлогодние долги, но по новому закону, из расчёта 300 рублей на члена семьи. Люди получают на 60-70% меньше, чем им полагалось по нормам, действовавшим в 2017 году».
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