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Волонтерский лагерь в усадьбе XVIII века открылся под Псковом
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Волонтерский лагерь в усадьбе XVIII века открылся под Псковом 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Волонтерский лагерь в усадьбе Васильчиковых-Строгановых открылся в поселке Волышово Порховского района Псковской области, добровольцам предстоит расчистить территорию парка. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.
Как сообщалось ранее, с 16 по 29 июля волонтеры намереваются принять участие в работах по восстановлению памятника федерального значения, ансамбля зданий усадьбы Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово. Усадьба находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. Планировалось, что в 2018 году с помощью волонтеров удастся провести противоаварийные работы на кровле графского дома, однако в ночь на 2 июля усадьба сгорела. Позднее областные власти заявили, что лагерь все равно будет работать, несмотря на ЧП.
"Сегодня стартовал волонтерский лагерь [в Волышове]. В основном это будут работы в парке, это будет расчистка от травы и кустарников территории вокруг зданий, в частности, вокруг графского дома, для того, чтобы обеспечить подход специалистов к этим объектам для обмеров и работ с ними. В усадьбе насчитывается несколько десятков зданий, на одном из них будет выполнен ремонт кровли с привлечением профессиональных реставраторов и рабочих", — сказала Яковлева.
Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово» имеет более чем двухвековую историю. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.
Господский дом был построен в смешанном стиле: центральная часть — барокко, боковые — классицизм. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.
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