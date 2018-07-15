В трех городах Крыма появятся базы войск Росгвардии 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым оказывает содействие Росгвардии в оформлении объектов недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова и заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Крым и Севастополю Виктора Любимского, сообщили в пресс-службе комитета.
Как уточнили в Госкомрегистре, Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию, где в будущем будут дислоцироваться бойцы, задействованные в охране Крымского моста.
"Росгвардия как недавно созданное государственное федеральное ведомство формирует материально-техническую базу для обеспечения своего присутствия в Крыму. Среди основных задач Росгвардии — обеспечение безопасности важных объектов на территории полуострова, например, моста через Керченский пролив. В сфере своей компетенции комитет готов оказывать коллегам необходимую методическую помощь", — отметил Спиридонов.
Сотрудники Росгвардии подали через портал Росреестра пакет документов для оформления земельного участка и здания в одном из городов Крыма, где после регистрации соответствующих прав Российской Федерации планируется создать базу ОМОН.
Как отметили в комитете, специалисты регистрирующего органа проконсультировали представителя Росгвардии о ходе рассмотрения документов, указав на недочеты, которые следует исправить.