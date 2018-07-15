В Медвежьегорске собирают средства на реконструкцию храма

Имеющихся у прихода средств не достаточно для задуманных преобразований.

Просьба о помощи в реконструкции храма пророка Илии появилась в паблике «Наш Медвежьегорск».

«Дорогие братья и сестры! Православный приход храма пророка Илии г. Медвежьегорска , расположенный по адресу ул. Заводская. д.8, обращается к Вам за посильной помощью для сбора средств необходимых для реконструкции здания храма, которая включает в себя:

— установку центрального купола,

— реконструкция колокольни,

— строительство аспиды и притворов.

Всё это необходимо для приведения здания храма в соответствующий православным канонам вид. Имеющихся у Прихода, на данный момент средств не достаточно для задуманных преобразований. В связи с чем просим всех не равнодушных людей оказать посильную помощь для благого дела», — пишется в сообщении.

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