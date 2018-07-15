В Медвежьегорске собирают средства на реконструкцию храма 

Имеющихся у прихода средств не достаточно для задуманных преобразований.
Просьба о помощи в реконструкции храма пророка Илии появилась в паблике «Наш Медвежьегорск».
«Дорогие братья и сестры! Православный приход храма пророка Илии г. Медвежьегорска, расположенный по адресу ул. Заводская. д.8, обращается к Вам за посильной помощью для сбора средств необходимых для реконструкции здания храма, которая включает в себя:
— установку центрального купола,
— реконструкция колокольни,
— строительство аспиды и притворов.
Всё это необходимо для приведения здания храма в соответствующий православным канонам вид. Имеющихся у Прихода, на данный момент средств не достаточно для задуманных преобразований. В связи с чем просим всех не равнодушных людей оказать посильную помощь для благого дела», — пишется в сообщении.
Реквизиты здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru