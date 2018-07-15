В США рассказали, как вычислили 12 «российских шпионов» 

Обвиняемые во «вмешательстве» в ход президентских выборов в США в 2016 году «российские шпионы» использовали биткоин для финансирования и сокрытия своих операций, к такому выводу пришла команда специального адвоката Роберта Мюллера, занимающегося расследованием «российского досье».
По информации The Wall Street Journal, «российские хакеры» проводили через криптовалюты, в том числе биткоины, сумму, эквивалентную 95 тыс. долларов. Утверждается, что биткоины использовались для покупки компьютерных серверов, регистрации доменов, оплаты хакерских операций.
Использование биткоина, продолжает издание, позволило хакерам «избежать прямых отношений с традиционными финансовыми учреждениями», в частности, банками, которые имели бы контроль над «отмыванием денег». Однако поскольку все операции с биткоинами записываются в блокчейн — технологию распределенной бухгалтерской книги, обеспечивающей основу для криптовалютной системы, — американские следователи в конечном итоге «смогли связать транзакции с российским правительством».
Бывший высокопоставленный чиновник министерства юстиции и партнер компании Steptoe and Johnson Джейсон Вайнштейн, мнение которого приводит WSJ, подчеркнул, что даже там, где хакеры используют поддельные имена и несколько учетных записей, технология блокчейн позволяет правоохранительным органам отслеживать финансовые операции так, как это было бы невозможно с наличными деньгами.
Напомним, в пятницу американские власти предъявили заочные обвинения 12-ти якобы сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования мнимого «вмешательства» Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в бездействии в отношении 12 россиян.
В субботу Twitter приостановил действие двух аккаунтов, которые якобы были связаны с «российскими шпионами».
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не вмешивалась в американские выборы.