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В Арзамасе разыскивают пропавшего без вести мужчину с инвалидностью
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В Арзамасе разыскивают пропавшего без вести мужчину с инвалидностью 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Арзамасе объявлены поиски 41-летнего Александра Сверликова, пропавшего без вести в минувшую пятницу. Мужчина является инвалидом второй группы, страдает шизофренией. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
Александр Сверликов вышел из дома на улице Севастопольской около 9.00 13 августа и до сих пор не вернулся. На момент исчезновения он был одет в серую куртку, светло-зеленую кофту с серыми рукавами, серые брюки и серые кроссовки. Рост пропавшего мужчины 172 см, глаза голубые, волосы русые. На животе у него шрам от аппендицита, на внутренней стороне колена родимое пятно.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Сверликова, обращаться по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.
Напомним, в Семенове продолжаются поиски 42-летнего Андрея Токарева.
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