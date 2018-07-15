В Арзамасе разыскивают пропавшего без вести мужчину с инвалидностью

Арзамасе объявлены поиски 41-летнего Александра Сверликова, пропавшего без вести в минувшую пятницу. Мужчина является инвалидом второй группы, страдает шизофренией. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Александр Сверликов вышел из дома на улице Севастопольской около 9.00 13 августа и до сих пор не вернулся. На момент исчезновения он был одет в серую куртку, светло-зеленую кофту с серыми рукавами, серые брюки и серые кроссовки. Рост пропавшего мужчины 172 см, глаза голубые, волосы русые. На животе у него шрам от аппендицита, на внутренней стороне колена родимое пятно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Сверликова, обращаться по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.