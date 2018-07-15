Александр Сверликов пропал в Арзамасе 13 июля

13 июля в 9 утра он ушел из дома на улице Севастопольской и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: худощавый, светлые волосы, голубые глаза, рост 172 см.

В день исчезновения был одет в серую куртку, серые брюки, светло-зеленую кофту, серые кроссовки.

Особые приметы: шрам от аппендицита, родимое пятно на внутренней стороне колена.

Мужчина является инвалидом 2 группы, страдает шизофренией.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, волонтеры просят позвонить по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию — 102.