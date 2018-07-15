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Александр Сверликов пропал в Арзамасе 13 июля
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Александр Сверликов пропал в Арзамасе 13 июля 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
41-летний Александр Сверликов пропал в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
13 июля в 9 утра он ушел из дома на улице Севастопольской и до сих пор о нем ничего не известно.
Приметы пропавшего: худощавый, светлые волосы, голубые глаза, рост 172 см.
В день исчезновения был одет в серую куртку, серые брюки, светло-зеленую кофту, серые кроссовки.
Особые приметы: шрам от аппендицита, родимое пятно на внутренней стороне колена.
Мужчина является инвалидом 2 группы, страдает шизофренией.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, волонтеры просят позвонить по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию — 102.
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