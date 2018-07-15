Алтайский шаман-исследователь назвал признаки скорого конца света 

Андрей Коробейщиков, писатель и исследователь шаманской культуры заявил, что видит множество знаков приближающегося конца света.
Один из таких знаков, с точки зрения Коробейникова — большое число природных катаклизмов, которые становятся все чаще и приносят все больше разрушений. «Посмотрите, со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и под воду уйдут Гавайи. Весь мир кипит!» — заявил мистик в интервью «КП-Алтай». Он считает, что природные катастрофы «разорвут землю».
Еще одним важным предвестником апокалипсиса Коробейщиков считает находку дайверов. Они обнаружили в скале на глубине 75 метров, что в Телецком озере на Алтае изображение некого святого старца. Писатель думает, что это знак, который послан человевечеству, чтобы то одумалось и наконец-то начало спасать Землю. Чтобы остановить приближающийся конец света, Коробейщиков предлагает отказаться от новых технологий, Иначе, рассказывает он, может течение пяти лет случится «шторм тысячелетия».