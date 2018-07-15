Алтайский шаман-исследователь назвал признаки скорого конца света

Андрей Коробейщиков, писатель и исследователь шаманской культуры заявил, что видит множество знаков приближающегося конца света.

Один из таких знаков, с точки зрения Коробейникова — большое число природных катаклизмов, которые становятся все чаще и приносят все больше разрушений. «Посмотрите, со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и под воду уйдут Гавайи. Весь мир кипит!» — заявил мистик в интервью «КП-Алтай». Он считает, что природные катастрофы «разорвут землю».