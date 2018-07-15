Алтайский мистик предрек миру скорую гибель

Алтайский писатель‐мистик Андрей Коробейщиков предрек скорый конец света. По го словам, апокалипсис наступит через пять лет и будет связан с природными катастрофами. О своих наблюдениях и предположениях мужчина рассказал в интервью сайту «Комсомольская правда».

В последнее время природа словно пытается стереть человечество с лица Земли, уверен писатель. Мир сотрясается от ураганов, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий. «Но люди упорно закрывают глаза на эти факты. Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься», — говорит исследователь.

Если бы вы знали хотя бы 1/10 той информации, которой владею я, вы бы впали в глубочайшую депрессию. Просто я уже перешагнул эмоциональную черту, адаптировался к мысли о конце света

Андрей Коробейщиковалтайский писатель‐мистик

По словам Коробейщикова, Земля сейчас буквально трещит, вот-вот и она лопнет. В настоящее планета еще пытается балансировать, сдерживая разрушительные процессы. Но как долго это будет происходить — неизвестно. «Может год, а может сто или тысячу лет, а может и месяц. Вполне возможно, что нам не суждено увидеть даже внуков», — сказал мистик.

Если люди и дальше будут относиться к природе потребительски, начнутся необратимые процессы, которые приведут к вымиранию человечества. И речь здесь идет не о веках, а о ближайших пяти годах, уверен Коробейщиков.

При этом на данном этапе люди уже не в силах исправить ситуацию: человечество катится в бездну, общество само стремится к саморазрушению. Для того, чтобы этого не стало, нужно отказаться от всех наработанных технологий, буквально вернуться в «каменный век», но никто, конечно, этого не сделает, резюмировал он.

Единственное, что мы можем сделать, — просто жить и наслаждаться тем, что есть, сказал Коробейщиков.

Японские кошки из «кошачьего кафе» предсказали землетрясение за 10 секунд до того, как всю комнату начало трясти. Немногие люди замечают волну P, которая первой отходит от источника землетрясения и сменяется большей волной S. Но многие животные с обостренными чувствами, как кошки, способны ощущать подобные волны.