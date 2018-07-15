Какими были отношения русских с половцами

Половцы, они же куманы и кыпчаки, по этническому типу сильно походили на русичей и полностью соответствовали их эталону красоты, не зря существовало выражение: «красные девки половецкие». Были распространены смешанные браки, в том числе на княжеском уровне.

Половцы были тюркоязычными, но нет информации, что между двумя народами существовал языковой барьер. Этносы занимали разные экологические ниши и не мешали друг другу: половцы обитали в степной зоне, а русичи — вдоль берегов рек.

В работах Куника конца XIX века и ранних трудах Льва Гумилева можно прочитать, что прозвище «половцы» дали кыпчакам русские за их светлый, соломенный цвет волос: полова — солома. Но данное указание не могло служить отличительным признаком, поскольку русичи были точно такие же.

Зато у сибирских народов было принято называть соседей по масти их лошадей, как например народ бома — пегая лошадь, кызылцы — рыжие, или например личное имя Булан. Половая масть лошадей — старорусское название. И сам русский этнос не потому ли так назван — ведь «рус», «рос», «рот» на большинстве индоевропейских языков означает «рыжий», «красный». Так что — народ, владеющий в основном рыжими лошадьми, плотно дружил с родственным белокурым народом, владеющим лошадьми половыми.

Оружие половцев

Касаемо вооружения половцев — есть одна деталь, которая резко выбивает их из ряда традиционных кочевников: у них была тяжелая латная конница, арбалеты и «греческий огонь».

Латная конница — это роскошь. Требовалось умение разрабатывать железные месторождения и владеть кузнечным мастерством высокого уровня. Мечи и сабли выковывались многослойно, с применением закалки в масле, воде, а то и в теле раба.

Изготовление кольчуги или полного пластинчатого панциря было очень трудоемкой работой. Приобрести подобную защиту мог только очень обеспеченный человек, кстати и лошадь требовалась не какая попало — специальный боевой конь, выносливый и с крепкими нервами. Латы или кольчуга — «бронь» по-старорусски, стоила как целое хозяйство.

Чаще в качестве защиты использовались куяки и тегилеи — довольно неуклюжая простеганная одежда из сукна или войлока, с нашитыми железными пластинами или обрывками кольчуги. На Куликовом поле от Великого Новгорода сражалось всего 6000 человек, но бояре и «житьи» — «всадники», были все в бронях, и этот факт сыграл важную роль в исходе битвы.

Первыми, насколько известно, создали латную конницу сарматы. Это позволило им победить скифов со всей их высокой культурой. Также тяжелые конники имелись в войсках персов и аланов.

И — важно: стопроцентно кочевой народ не мог себе такого позволить: нужно было иметь поселения, оборудованные кузницы, склады и мастеров узкой специализации. То есть у половцев была весьма высокая культура и воинский потенциал. Им принадлежало несколько крупных городов.

Вместе против Хана Батыя

И вот на всем этом фоне в 1222 году монгольский хан Бату (Батый) направил своих соратников Джебэ-нойона и Субудэй-багатура к южным пределам Руси. Собственно, к русским у монголов не было никаких претензий: они преследовали тех самых половцев-кыпчаков. Очевидно, это была важная миссия, раз хан поручил её своим лучшим военачальникам.

Согласно летописи, половецкий хан Котян, тесть Мстислава Галицкого, попросил русских князей о помощи и защите. Соединенные русско-половецкие войска отнеслись с пренебрежением к монголам, у которых была только легкая конница. Была недооценена железная монгольская дисциплина, тренированность воинов и стремительность их марш-бросков.

Русских сложно было победить в рукопашном сражении, но составной монгольский лук бил до 700 метров, а маневренность позволяла им избежать контактной схватки с русскими.

Провокация

И тут русские князья пустились в какие-то немыслимые провокации. Мстислав Галицкий приказал убить монгольских послов, прибывших договариваться о мире. Он не мог не знать, что тем самым сжигает все мосты. В Сибири, в отличие от «цивилизованной» Европы, убийство послов расценивалось как святотатство.

Город, где было совершено такое преступление, монголы называли «злым городом» и уничтожали. Примером может послужить Козельск , который монголы не поленились осаждать семь недель, и никто из соседей не пришел ему на помощь, видимо, сами не очень-то одобряя подобный подход к дипломатии.

Далее последовала серия пограничных сражений, которые монголы проиграли, и битва на Калке, в которой одержали победу и убили нескольких князей. Но ключевым моментом стало сражение на реке Сить под руководством Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича.

Великий князь оставил свою столицу и отправился собирать войска. Монгольский корпус под командой Бурундая стремительным броском подошёл к Сити прежде, чем русское войско успело подготовиться к бою.

Осада Владимира

Русичи были разбиты, сам князь Юрий и большинство его соратников погибли. В то же время Батый осадил Владимир — хорошо укрепленный город с высоким валом, а монголы брать крепости не умели. Но руководить городом в осаде было некому. Деморализованный Владимир был взят и разгромлен, построенный Андреем Боголюбским прекрасный Успенский собор выгорел. В огне погибли семьи Великого князя и бояр.

Сам Успенский собор, к счастью, сохранился до сих пор. Половцы после упомянутых событий перестали существовать как этнос, окончательно слившись с русскими, крымскими греками и другими народами региона.