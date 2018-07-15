Тарифы «Платова» возмутили ростовских таксистов

Аэровокзал любого города невозможно представить без таксистов. Трафик в «Платов» высок в любое время года. Однако ростовские таксисты с неохотой берут такие заказы, хотя сумма поездки впечатляет. Причина-высокий тариф на повторное пребывание на территории аэрогавани. По правилам кратковременного пребывания на территории, таксист может бесплатно заехать и ожидать на стоянке 15 минут. Этого времени достаточно для посадки и высадки пассажиров. Однако повторный въезд ранее чем через 90 минут обойдется в 500 рублей, каждый следующий час также стоит 500 рублей.