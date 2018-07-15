Ещё
Тарифы «Платова» возмутили ростовских таксистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарифы «Платова» возмутили ростовских таксистов 

Деловое сообщество 1 час назад
Аэровокзал любого города невозможно представить без таксистов. Трафик в «Платов» высок в любое время года. Однако ростовские таксисты с неохотой берут такие заказы, хотя сумма поездки впечатляет. Причина-высокий тариф на повторное пребывание на территории аэрогавани. По правилам кратковременного пребывания на территории, таксист может бесплатно заехать и ожидать на стоянке 15 минут. Этого времени достаточно для посадки и высадки пассажиров. Однако повторный въезд ранее чем через 90 минут обойдется в 500 рублей, каждый следующий час также стоит 500 рублей.
«Компания, в управлении которой находится территория аэропорта, вправе самостоятельно назначать тарифы для автомобилистов. Однако для Ростовской области стоимость повторного нахождения на территории авиаузла слишком завышена. Для легальных таксистов стоит проработать льготные условия, снизив тариф повторного пребывания на территории аэропорта в течение первых 90 минут хотя бы в три раза», — считает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин. Об этом он заявил в беседе с РЖД-Партнером.
Деловое сообщество: последние новости
Билборды вместо митинга: неизвестные вывесили под Ростовом баннеры, высмеивающие пенсионную реформу Очередь 300 метров: открытие парфюмерного магазина в Ростове вызвало ажиотаж Ветерана ВОВ из Луганска будут обеспечивать жители посёлка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»145
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair105
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии54
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине378
России выдвинули новое абсурдное обвинение389
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение