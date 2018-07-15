Тарифы «Платова» возмутили ростовских таксистов 

Аэровокзал любого города невозможно представить без таксистов. Трафик в «Платов» высок в любое время года. Однако ростовские таксисты с неохотой берут такие заказы, хотя сумма поездки впечатляет. Причина-высокий тариф на повторное пребывание на территории аэрогавани. По правилам кратковременного пребывания на территории, таксист может бесплатно заехать и ожидать на стоянке 15 минут. Этого времени достаточно для посадки и высадки пассажиров. Однако повторный въезд ранее чем через 90 минут обойдется в 500 рублей, каждый следующий час также стоит 500 рублей.
«Компания, в управлении которой находится территория аэропорта, вправе самостоятельно назначать тарифы для автомобилистов. Однако для Ростовской области стоимость повторного нахождения на территории авиаузла слишком завышена. Для легальных таксистов стоит проработать льготные условия, снизив тариф повторного пребывания на территории аэропорта в течение первых 90 минут хотя бы в три раза», — считает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин. Об этом он заявил в беседе с РЖД-Партнером.