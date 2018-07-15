Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил высоко оценил работу китайского госпитального судна «Мирный ковчег»

Порт-Морсби , 15 июля / Синьхуа / — Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил в субботу вечером поднялся на палубу корабля ВМС НОАК, госпитального судна «Мирный ковчег». Глава правительства высоко оценил очередной визит «Мирного ковчега» в Папуа-Новую Гвинею, а также оказание им местному населению медицинских услуг на бесплатной основе. Он отметил, что данный жест позволил укрепить дружбу народов двух стран и углубить стратегическое партнерство двух государств.

Премьер-министр поднялся на палубу корабля в сопровождении посла КНР в Папуа-Новой Гвинее Сюэ Бина и командующего «Гармоничной миссией-2018». Питер О'Нил встретился с медицинскими работниками судна и выразил им свою благодарность, после чего навестил в палатах местных жителей, поправляющихся после операций. Также премьер смог через стекло понаблюдать за ходом операции и работой врачей, после чего выразил свое восхищение высоким уровнем мастерства китайских докторов.

Выступая с речью на устроенном на палубе корабля приеме, Питер О'Нил отметил, что в прошлом месяце по приглашению посетил КНР. «Данный визит позволил укрепить дружбу с Китаем и имел важное значение для продвижения углубления партнерских отношений наших государств», — заявил премьер-министр. По его словам, второй визит «Мирного ковчега» в Папуа-Новую Гвинею, а также предоставление медицинских услуг местным жителям способствовали укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух государств. «Я бы хотел выразить огромную благодарность китайскому правительству и ВМС НОАК», — отметил премьер.

Госпитальное судно «Мирный ковчег» прибыло в Порт-Морсби 11 июля. Наряду с развертыванием медицинских мероприятий на борту судна, медицинские группы, отряды по борьбе с распространением заболеваний, технические и ремонтные специалисты были направлены в местные медицинские учреждения для оказания соответствующих услуг. К 14 июля медики судна осмотрели и предоставили медицинскую помощь 3999 людям, прооперировали 18 человек.

Первый визит госпитального судна в Папуа-Новую Гвинею состоялся в 2014 году. —0—